Lo vuole De Zerbi, è pronto a dire addio subito al Milan

Nuova idea per un rossonero: potrebbe andare da De Zerbi al Marsiglia subito, lo scenario spiazza i tifosi

Fra gli obiettivi di mercato del Milan per questo gennaio, a sorpresa, c’è anche Kyle Walker. Pep Guardiola ha annunciato che il terzino inglese ha chiesto espressamente di cambiare aria: considera finita la sua esperienza al Manchester City ed è tentato dal giocare in un altro paese. L’idea dell’Italia e in particolar modo di Milan lo stuzzica eccome: ci sono stati contatti con il suo entourage, con l’offerta di un contratto di due anni e mezzo pronto ad essere messo sul piatto.

Mentre il giocatore tratta coi Citizens la rescissione, così da potersi liberare a costo zero, il Milan riflette: per regolamento, le società italiane possono acquistare soltanto un calciatore britannico per stagione, questo vuol dire che l’arrivo di Walker escluderebbe, a prescindere da tutto, Marcus Rashford. Da qui nasce la valutazione dei rossoneri, che si sono presi quindi del tempo. Un acquisto che potrebbe però diventare necessario qualora si verificasse un’uscita a sorpresa.

Idea Marsiglia per un rossonero, addio anticipato

Il Milan ha ormai preso una decisione: il contratto di Davide Calabria, in scadenza a giugno 2025, non sarà rinnovato, e per questo ci sarà l’addio sicuro a fine stagione. Ma attenzione a possibili sorprese: il terzino, infatti, se dovessero arrivare offerte convincenti, potrebbe anche prendere in considerazione l’idea di partire in questo mese di gennaio. E qualcosa per lui sta arrivando, soprattutto dall’estero.

In Italia si era parlato di Como, di Monza, di Fiorentina e anche di Juventus. All’estero, invece, si era fatto avanti con forza la scorsa estate il Galatasaray, ma il giocatore ha rifiutato (e sembra propenso a farlo di nuovo se dovesse arrivare una nuova proposta). Potrebbe nascere nelle prossime ore un’idea molto interessante: Calabria potrebbe diventare un obiettivo del Marsiglia di Roberto De Zerbi, che in Ligue 1 si sta togliendo grosse soddisfazioni.

La sua squadra è seconda in classifica e giura di dare filo da torcere al Psg fino a fine stagione. Ma ciò che colpisce di più del Marsiglia, come lo era del Brighton prima e dello Shatkhar ancora prima, è la qualità del gioco espressa dai francesi, che dopo pochissimo tempo hanno già assorbito gli straordinari principi di gioco del tecnico. Insomma, per Calabria diventerebbe un’opzione molto interessante. A quel punto, se dovesse verificarsi questo scenario, l’acquisto di Walker diventerebbe prioritario.