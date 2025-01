@ML – Milan, lesione per Thiaw ma ci sono due buone notizie: sospiro di sollievo

Arriva il bollettino medico per gli infortuni di Thiaw, Pulisic e Morata: lesione per il tedesco, ma ci sono due buone notizie

Quella di Como è stata una trasferta complicata. La vittoria, per fortuna, è arrivata. In rimonta, proprio come accaduto nelle due partite contro Juventus e Milan. Fra le difficoltà anche i soliti infortuni: Thiaw, Pulisic e Morata hanno accusato problemi fisici e sono stati costretti al cambio. Pochi minuti fa è arrivato il classico bollettino medico post esami strumentali. La brutta notizia è che per il difensore tedesco si tratta di lesione al bicipite femorale e farà un nuovo controllo fra una settimana circa.

La buona notizia, anzi due, è che gli esami non hanno evidenziato lesioni muscolari per Morata e Pulisic. Questo significa che per i due si è trattato soltanto di un affaticamento. Si è pensato al peggio soprattutto per quanto riguarda l’americano, che è rientrato da poco da un mese di stop per un infortunio muscolare. A quanto pare però problemi non ce ne sono e potrà essere subito in campo contro la Juve, a meno che Conceicao non decida di non rischiarlo.