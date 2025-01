Può ancora lasciare il Milan: l’offerta c’è

L’addio al Milan in questo gennaio è ancora possibile: l’offerta c’è ed è importante, ma Conceicao vuole un sostituto

Non è stato facile ma alla fine il Milan torna dalla (breve) trasferta di Como con tre punti in più in classifica. Sergio Conceicao ha vinto la sua prima partita in campionato da allenatore rossonero, la terza se contiamo le due partite di Supercoppa. Tutte e tre in rimonta, e questo è un segnale piuttosto chiaro di quello che è stato l’impatto del nuovo allenatore. Che è più mentale che tecnico e tattico, aspetto sul quale è difficile lavorare visto che si gioca ogni tre giorni.

L’allenatore probabilmente sperava in un aiuto dal calciomercato: quando siamo al 15 gennaio, ancora non si segnalano acquisti. Mancano due settimane alla fine della sessione invernale, il tempo stringe e le sensazioni sono negative, ma è chiaro che qualcosa, prima o poi, accadrà. L’arrivo di Conceicao ha cambiato anche le sorti di alcuni giocatori in uscita: sembrava scontata quella di Fikayo Tomori, che non giocava più con Fonseca, tornato titolare. Ma tutto può ancora cambiare.

L’offerta della Juventus per Tomori: la cessione dipende da un fattore

La scelta di Conceicao ha ragioni tattiche: la sua linea di difesa è più alta rispetto a quella di Fonseca, così si crea molto campo alle spalle dei difensori e l’inglese, per caratteristiche, è quello che più garantisce copertura in caso di corse all’indietro. Ecco spiegato perché lo preferisce a Gabbia, ma da qui a fine gennaio può succedere ancora di tutto. Dipenderà, come sempre, dalle offerte.

Il pressing della Juventus, che sta vedendo complicarsi l’affare Araujo, resta apertissima: secondo le ultime indiscrezioni, Giuntoli sarebbe disposto a mettere sul piatto un’offerta complessiva (fra prestito, riscatto e bonus) da 30 milioni. Una cifra che una società come RedBird non rifiuterebbe. “Non si accetteranno offerte di prestiti condizionati, ma solo con obbligo o di cessione definitiva“, ha spiegato il giornalista Marco Guidi a Zona Rossonera.

Una cessione di Tomori è però comprensibile solo in caso di acquisto di un’alternativa, soprattutto ora che si è infortunato Thiaw: “Farlo partire senza un sostituto sarebbe quasi un suicidio“, ha aggiunto il giornalista della Gazzetta dello Sport. Ma chi potrebbe arrivare a gennaio al posto dell’inglese? “Il primo nome era Mosquera, ma il Valencia non lo lascia partire, anche per la situazione di classifica. Moncada soprattutto lo aveva trovato come possibile sostituto. Ma io mi aspetto altre sorprese“, ha concluso.