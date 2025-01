Salta il riscatto, tutto da rifare per il Milan

Tempo di calciomercato in casa Milan con i rossoneri che sono al lavoro per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Sergio Conceicao.

La dirigenza sta però gettando le basi in vista della prossima stagione con alcune decisioni che sono già state prese.

I nomi caldi in casa Milan sono quelli di Marcus Rashford e Kyle Walker con uno dei due calciatori inglesi che potrebbe arrivare durante questa sessione di trattative. Al momento l’obiettivo principale in casa rossonera sembra essere l’attaccante del Manchester United che andrebbe a sistemare alcune falle del reparto offensivo a disposizione di Conceicao. Se non dovesse arrivare l’accordo per la punta fortemente voluta da Zlatan Ibrahimovic, il Milan potrebbe virare sul terzino destro che in queste ultime ore starebbe spingendo per trasferirsi in rossonero. Nel frattempo però sembra essere giunta una decisione in merito al futuro di un altro inglese.

Milan, decisione presa sul mercato: non ci sarà il riscatto di un cartellino

Tammy Abraham non resterà al Milan al termine della stagione in corso. Il centravanti, di proprietà della Roma, farà ritorno nella capitale alla fine del campionato non avendo convinto a pieno il club meneghino.

Il grande problema relativo all’ex attaccante del Chelsea è il suo alto ingaggio, circa 4,5 milioni di euro, che il Milan non vuole corrispondere alla punta. Considerata la sicura conferma di Alvaro Morata al centro dell’attacco, appare certo l’addio di Abraham per fare spazio ad un nuovo centravanti in vista della prossima stagione. Ritorno in giallorosso quindi per il classe 1997 che con ogni probabilità in estate cercherà una nuova sistemazione.

Il ritorno di Tammy Abraham alla Roma non coinciderà per forza di cose con quello di Alexis Saelemaekers in rossonero. L’esterno belga sta vivendo un’ottima stagione in giallorosso con la società capitolina ed il calciatore che stanno spingendo per trovare l’intesa con il Milan per la sua permanenza alla corte di Claudio Ranieri. Un affare però difficile considerato il fatto che Sergio Conceicao appare intenzionato a riportare il giocatore in rossonero con il Milan che chiede più di 20 milioni di euro per il suo cartellino.

Nelle prossime settimane ci sarà un incontro tra le parti per provare a capire se ci siano dei margini per chiudere la trattativa ma il Milan, forte delle ottime prestazioni del belga, non ha intenzione di fare sconti alla Roma con l’ex Anderlecht che potrebbe fare di nuovo ritorno in rossonero, questa volta per restare.