Si è offerto al Milan, affare a zero: arriva l’annuncio

Possibile colpo di mercato a parametro zero per il Milan: il giocatore si è offerto ai rossoneri, arriva l’annuncio ufficiale

Giorni caldi in casa Milan per quanto riguarda il mercato dove ci si aspettano colpi importanti per rinforzare una rosa che pure nella sfida pareggiata contro il Cagliari ha mostrato delle lacune importanti che vanno obbligatoriamente colmate.

La dirigenza rossonera è al lavoro per regalare a Sergio Conçeiçao degli acquisti di livello che possano far svoltare la stagione ed uno dei nomi più in voga del momento è quello di Marcus Rashford. Come riportato da Gianluca Di Marzio, questo mercoledì dovrebbe esserci l’incontro tra il fratello-agente dell’attaccante ed il Manchester United per decidere il suo futuro ed il Milan è pronto ad andare all’assalto qualora i Red Devils optassero per salutare il giocatore in questa sessione di mercato.

Su Rashford, però vige anche l’interesse di altri club tra cui la Juventus che pure è alla ricerca di un attaccante che possa dare il cambio a Vlahovic. Vista anche la propria situazione finanziaria, il Milan non vuole partecipare ad aste e per questo motivo non si svenerà per l’attaccante inglese, tenendo anche conto che ha altri profili nel proprio mirino. Nelle ultime ore, infatti, si è parlato di un forte interesse dei rossoneri per Kyle Walker che ha deciso di lasciare il Manchester City, come confermato dallo stesso Guardiola.

In questa sessione di mercato, il Milan può prendere solo un giocatore inglese ed arrivare a Walker potrebbe essere decisamente più facile. Secondo quanto riferito dal noto giornalista Carlo Pellegatti nel corso di Pressing, il difensore si sarebbe addirittura offerto al Diavolo.

Milan, Walker più vicino: il difensore può arrivare a zero

Tra Marcus Rashford e Kyle Walker al momento è il secondo ad avere maggiori probabilità di vestire la maglia rossonera. Se per l’attaccante il Milan deve aspettare la decisione definitiva del Manchester United, il discorso è diverso per il difensore che ha già deciso di voler lasciare il City e secondo Carlo Pellegatti è pronto a sposare la causa rossonera.

Come rivelato dal giornalista di fede rossonera nel corso della trasmissione Pressing, Walker si sarebbe offerto ai rossoneri e sarebbe anche pronto a ridursi il suo pesante ingaggio: “Walker ha garantito al Milan che potrebbe arrivare a zero. Ha ancora un anno e mezzo con il Manchester City, dovrebbe guadagnare ancora 9 milioni di euro, ma ha detto al Milan che è disposto a spalmare questa cifra su due anni e mezzo” ha fatto sapere Pellegatti, accendendo l’entusiasmo dei tifosi rossoneri.

Walker è stato fino ad oggi uno dei perni della squadra di Guardiola ed il suo arrivo porterebbe nello spogliatoio rossonero personalità e leadership a palate. Di ruolo terzino destro, il giocatore classe 1990 sa giocare anche come difensore centrale e per Conçeiçao potrebbe essere un jolly decisamente importante. Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori sviluppi, ma la sensazione che si ha è che il difensore originario di Sheffield si stia avvicinando sempre di più al Milan e la fumata bianca potrebbe essere imminente.