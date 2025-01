Theo Hernandez, il messaggio a Paolo Maldini: “Scusami…”

Allo stadio Sinigaglia il terzino francese ha raggiunto un traguardo molto importante: nel post-partita ha anche menzionato Maldini.

Quello a Como è stato un match non facile per il Milan, che si è anche ritrovato in svantaggio 1-0. Ma la squadra di Sergio Conceicao ha saputo reagire e ha vinto 1-2. Una vittoria fondamentale per morale e classifica.

Il gol del pareggio è stato firmato da Theo Hernandez con un tiro al volo dall’interno dell’area che ha preso un effetto probabilmente non cercato, ma efficace. Il pallone ha scavalcato Butez e si è insaccato in rete. Fino a quel momento non una grandissima prestazione del francese e dei suoi compagni, però una reazione c’è stata e sono arrivati 3 punti preziosissimi.

Milan, Theo Hernandez: nuovo record storico

Quello segnato da Hernandez al Como non è un gol banale. Non solo perché ha permesso al Milan di pareggiare il risultato, ma anche perché rappresenta un nuovo primato nella storia rossonera. Infatti, Theo è arrivato a quota 30 reti in Serie A e ha così scavalcato Paolo Maldini come difensore milanista più prolifico nel campionato. I due erano appaiati a 29 prima di ieri sera, poi c’è stato il sorpasso.

Ovviamente, per l’ex Real Madrid è un grande onore aver tagliato questo traguardo. Nel post-partita ha anche pubblicato un post sui social network contenente una sua foto mentre fa il numero 30 con le mani e il seguente messaggio: “Grande Vittoria di squadra. Felice di arrivare a 30 gol con il Milan e fare la storia con questa maglia. Scusa Paolo Maldini ma me l’avevi detto. tvb“. Ovviamente, Maldini ha risposto con commento: “Grande Theo“.

Proprio la leggenda rossonera era stata decisiva nel trasferimento di Hernandez a Milano. I tifosi ricorderanno il blitz a Ibiza, dove il giocatore era in vacanza, per convincerlo a sposare il progetto rossonero. L’allora direttore tecnico rossonero riuscì a persuaderlo e fu un’ottima operazione, dato che per 22 milioni di euro il club si è assicurato un terzino che è arrivato a valerne molti di più. Tra i due si è instaurato un ottimo rapporto.

Da un po’ di tempo ha un rendimento altalenante e deve sicuramente cercare di cambiare marcia, non c’è dubbio. Theo è alla sesta stagione al Milan e dunque ci si aspetta qualcosa di più. C’è anche il rinnovo del contratto ancora in ballo. Lui ha fatto sapere di voler rimanere, però la trattativa non è ancora decollata.