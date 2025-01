La decisione è presa: “Vuole solo il Milan”, esplode la festa dei tifosi

Un calciatore ha deciso di mettere il club rossonero come priorità per il suo futuro: ecco le ultime notizie di calciomercato.

A metà gennaio il Milan non ha ancora preso nessun rinforzo e i tifosi sono un po’ impazienti, dato che da tempo evidenziano le mancanze della squadra. Sarebbe necessario intervenire in ogni reparto con degli innesti mirati in grado di alzare il livello.

Il centrocampo dovrebbe essere una priorità assoluta, dato che Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders hanno perso un po’ di brillantezza a causa delle tante partite giocate senza poter rifiatare. Ci sono più profili nella lista della dirigenza, che sta valutando di fare qualcosa anche in difesa e in attacco. I nomi principali degli ultimi giorni sono Kyle Walker del Manchester City e Marcus Rashford del Manchester United, ma per regolamento potrà arrivare un solo calciatore britannico.

Walker o Rashford al Milan: le ultime notizie

Entrambi i giocatori menzionati sarebbero dei grandi rinforzi per la squadra di Sergio Conceicao, però bisogna fare una scelta. Per Rashford sembra esserci la concorrenza molto temibile del Barcellona e, ovviamente, anche squadre sono interessate a lui. Appare più facile arrivare a Walker.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il terzino del Manchester City sta aspettando notizie dal Milan. In questo momento vuole il Milan, è la sua priorità per proseguire la sua carriera. Non mancano altre richieste, però ha messo il club rossonero in cima alla lista e attende di capire se potrà trasferirsi a Milano a breve.

Tutto dipenderà dall’esito della trattativa per Rashford, che sembra essere il preferito dal Diavolo per migliorare il reparto offensivo e il cui arrivo escluderebbe quello del connazionale. La società ha avuto nuovi contatti con il fratello-manager dell’attaccante e queste ore possono essere decisive per capire quale sarà il suo futuro.

Walker in Italia è stato accostato pure all’Inter, che a sua volta ha avviato dei contatti con l’entourage per sapere le condizioni di una eventuale operazione. La cosa certa è che il terzino lascerà il Manchester City, ha già comunicato al club e a Pep Guardiola la propria decisione. La Serie A è una destinazione molto gradita e non è escluso che lo vedremo giocare sui campi italiani nelle prossime settimane.