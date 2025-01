L’agente è a Milano, via dai rossoneri per 25 milioni

Il giocatore è pronto a lasciare il Milan a titolo definitivo. Summit a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e il suo agente

Non decolla il calciomercato del Milan. Il club rossonero non è ancora riuscito né ad acquistare né a cedere i giocatori in esubero. Noah Okafor ha fatto ritorno alla base dopo dopo aver svolto le visite mediche con il Lipsia. Lo svizzero, però, non è stato ritenuto pronto per giocare fin da subito.

L’ex Salisburgo ha comunque le valigie in mano al pari di tantissimi altri calciatori. I primi a dover salutare la compagnia dovrebbero essere Divock Origi e Fode Ballo-Toure che non rientrano nei piani dei Diavolo e che di fatto sono fuori rosa, ma i due giocatori hanno rifiutato tutte le proposte che sono arrivate.

Tra i calciatori in organico, invece, quelli che potrebbero dire addio a breve, oltre ad Okafor, sono Luka Jović e Samu Chukwueze, ma non sono certo incedibili Pavlovic, Loftus-Cheek e Ismael Bennacer. Le attenzioni, in questi giorni, inoltre, sono rivolte a Fikayo Tomori, che continua a piacere parecchio alla Juventus di Thiago Motta e Giuntoli.

Milan, via definitivamente: la Roma vuole riscattare Saelemaekers

Le prossime ore potrebbero essere importanti per il futuro di Alexis Saelemaekers. Il belga è diventato una pedina fondamentale della Roma di Claudio Ranieri, che ha deciso di tenerselo stretto, uscendo allo scoperto.

In estate il Diavolo valutava il giocatore una ventina di milioni di euro. Adesso il suo prezzo è certamente salito, con i giallorossi che per acquistarlo potrebbero essere chiamati a mettere sul piatto una cifra di almeno 25 milioni di euro.

L’agente di Alexis Saelemaekers, Gordon Stipic, è a Milano. Ieri era con Hakan Calhanoglu (altro suo assistito) e nelle prossime ore potrebbe avere un summit con la dirigenza del Diavolo per fare il punto della situazione. Il Milan, lo ricordiamo, ha la possibilità di rinnovare il contratto di Saelemaekers fino al 30 giugno 2027.

Il Diavolo, dunque, non può essere preso per la gola con valutazioni più basse del dovuto e di certo non scambierà il belga con Tammy Abraham. Una decisione sull’inglese non è stata presa, con il Milan poco propenso a tenersi un calciatore con un contratto da 4,5 milioni di euro netti a stagione. Il suo rendimento, infatti, non è ritenuto all’altezza di quanto percepisce.