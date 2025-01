A 20 milioni si chiude, il Milan lo cede il Premier League

Il Milan attende l’offerta giusta dalla Premier League per la cessione: il giocatore potrebbe andar via già in questo gennaio

Sono giorni caldi in sede di calciomercato. Siamo già a metà del mese e, per adesso, il Milan non ha ancora fatto operazioni: né in entrata e né in uscita. Ci si aspettava un atteggiamento diverso considerando che è noto da tempo che la squadra ha bisogno di rinforzi e di migliorie. Probabilmente se lo aspettava anche Sergio Conceicao, che da quando è arrivato non ha mai avuto modo di rifiatare: si gioca ogni tre giorni, ci sono tanti infortunati e lui non ha possibilità di lavorare sul campo come vorrebbe.

La sensazione è che alla fine Marcus Rashford non si farà: più passa il tempo, più si complica. Inoltre l’inglese sembra voler aspettare il Barcellona, che prima di prenderlo deve liberarsi di un giocatore (Ansu Fati il primo indiziato). A complicare ancor di più la cose è la mancata uscita di Noah Okafor, senza la quale non è possibile iscrivere un nuovo acquisto nelle liste. A fare spazio ad un innesto, però, potrebbe essere un altro giocatore.

Il Milan può cederlo in Inghilterra, affare da 20 milioni

Quello in corso è il secondo anno in maglia Milan per Samuel Chukwueze. Acquistato per 28 milioni complessivi, da lui ci si aspettava tutt’altro impatto dopo quanto aveva dimostrato ne La Liga con il Villarreal. Invece, la sua avventura in rossonero è per ora negativa: pochissime luci, tantissime ombre. La cessione potrebbe essere la soluzione migliore per tutti: per il Milan, che si libererebbe di un giocatore in difficoltà, e per Samu, che potrebbe trovare nuovi stimoli altrove.

Stimo che potrebbe dargli l’idea di lavorare di nuovo con Unai Emery, colui che è riuscito ad esaltarlo negli anni al Villarreal. Oggi il tecnico spagnolo è sulla panchina dell’Aston Villa e potrebbe pensare di riportarlo sotto la sua ala protettiva. Il Milan lo valuta 20 milioni ed è quella la cifra che si aspetta dalla Premier League per una possibile uscita. Il problema è che al momento il giocatore è infortunato e c’è il forte rischio che le visite mediche vadano male come nel caso di Okafor.

Insomma, il Milan è aperto alla possibilità di cedere Chukwueze se dovesse arrivare l’offerta giusta. Non sono da escludere anche altre piste: ad esempio, anche l’Arsenal ha bisogno di un nuovo esterno per sostituire l’infortunato Saka. Vedremo cosa accadrà da qui alla prossima settimana: il tempo stringe e non c’è più tanto margine di intervento. Perché in caso di uscita di Chukwueze, servirebbe sicuramente un sostituto.