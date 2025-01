Accordo raggiunto, il Milan ha il suo nuovo centrale

Ha fatto le visite mediche col Milan ed è pronto per essere annunciato: è arrivato finalmente il difensore, tutti i dettagli

Il mese di gennaio doveva essere un momento cruciale per la stagione del Milan. Per le tante partite importanti, in campionato e anche in Champions League, e anche per il calciomercato. La prima parte di campionato ha evidenziato in maniera piuttosto palese che la squadra avesse bisogno di rinforzi e di migliorie; invece, quando siamo al giorno 17, non ci sono ancora operazioni in entrata e in uscita. Non un bel segnale da parte della società, che doveva arrivare a questo punto ben più preparata.

Se per la prima squadra la società è fortemente in ritardo, per quanto riguarda il Milan Futuro invece sono state già fatte diverse operazioni. Ad inizio mese è arrivata l’ufficialità di Magrassi, il nuovo attaccante d’esperienza arrivato dal Cittadella. Ha già segnato il suo primo gol contro la Torres, ma purtroppo il risultato è pessimo: 5-1 per gli avversari, con Daniele Bonera che, per la prima volta, ha rischiato l’esonero. Adesso i rossoneri sono pronti ad annunciare un nuovo innesto, anche questo di esperienza.

Il Milan Futuro ha preso il difensore, i dettagli

Il Milan cercava un difensore che potesse alzare l’asticella e che conoscesse bene la categoria. Dopo una lunga ricerca, alla fine ha scelto di puntare su un giocatore che abbiamo visto in passato anche in Serie A con la maglia della Fiorentina: si tratta di Michele Camporese, acquistato dal Cosenza, che ha svolto le visite mediche nella mattinata di ieri. Per lui è pronto un contratto fino al 2026 con opzione di prolungamento di un altro anno.

Camporese ha giocato per tre stagioni con la maglia della Fiorentina più di 10 anni fa: dal 2010 al 2013, quando era giovanissimo ed era considerato un ottimo potenziale per il futuro. Invece la sua carriera ha preso una piega diversa, con tantissime esperienze in Serie B. Oggi, a 32 anni, è pronto per vestire la maglia rossonera dell’U23 con l’obiettivo di aiutare la squadra e portare un po’ di conoscenze in più.

Il mercato del Milan Futuro non dovrebbe finire qui: dopo l’attaccante e il difensore, è adesso arrivato il momento di guardare alle fasce d’attacco. L’idea dei dirigenti rossoneri è di acquistare almeno due esterni, anche in questo caso meglio se almeno uno di esperienza ma si guarda anche ai giovani più interessanti della categoria. C’è il forte rischio retrocessione in Serie D, prevista dal regolamento, e la società vuole evitare ad ogni costo. Bonera non può più fare passi falsi.