Bomba in F1, addio Verstappen-Red Bull

Verstappen lascerà la Red Bull? Arrivano delle dichiarazioni che non escludono questo scenario per il futuro: ecco le ultime notizie.

Il desiderio di Max Verstappen, come di ogni pilota, è quello di vincere e questo comporta la necessità di guidare sempre per un team competitivo. Con la Red Bull ha conquistato il titolo della F1 per quattro anni consecutivi e punta di continuare a laurearsi campione anche nei prossimi anni.

La seconda metà della stagione 2024 ha fatto vedere McLaren e Ferrari più vicine, a volte anche superiori, e questo ha generato grande interesse in vista del nuovo anno. Finalmente nel 2025 vedremo una lotta per il mondiale più aperta? Ci sono diverti piloti forti in griglia e sarebbe bello vedere più incertezza sul nome del pilota che si assicurerà la corona della Formula 1.

F1, Verstappen e Red Bull: quanto durerà il matrimonio?

La leadership di Verstappen potrebbe essere messa in pericolo nel 2025 e potrebbe esserci qualche rischio in più nel 2026, quando ci sarà un importante cambiamento del regolamento tecnico e i valori in pista potrebbero mutare. Ogni scuderia sta già lavorando per quel progetto e probabilmente da metà della nuova stagione in fabbrica ci si concentrerà quasi esclusivamente su quello.

Verstappen ha un contratto con Red Bull fino al 2028 e, al momento, non c’è motivo di pensare a un addio. Però ogni accordo possiede spesso delle clausole legate alle prestazioni della macchina (o del pilota stesso) che possono consentire di anticipare il divorzio. Ad esempio, Lewis Hamilton aveva firmato con Mercedes fino al 2025, ma ha potuto esercitare una clausola per liberarsi e firmare con Ferrari.

Jos Verstappen, intervistato da F1-Insider, non ha escluso che il figlio possa cambiare aria prima dell’attuale scadenza contrattuale: “Tutto è possibile. Rimarrà nel team se ne vedrà l’utilità. Il suo obiettivo è ancora quello di vincere gare, ma se riterrà che ciò non sarà possibile con la Red Bull, allora non bisogna escludere un trasferimento“.

Il discorso è molto chiaro: finché la scuderia di Milton Keynes darà a Max una macchina vincente, lui non guarderà altrove; quando la situazione cambierà, allora inizieranno valutazioni su un eventuale addio. Ora è impossibile fare previsioni su quello che succederà.