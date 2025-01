Donnarumma è pronto a tornare in Serie A ma niente Inter

L’ex Milan potrebbe fare rientro in Italia: oltre all’Inter, c’è un’altra squadra che sta monitorando attentamente la sua situazione.

In queste settimane si parla nuovamente del futuro di Gianluigi Donnarumma, il cui contratto con il Paris Saint Germain scade a giugno 2026. Al momento, il rinnovo è lontano e questo alimenta varie indiscrezioni di calciomercato.

Il portiere della nazionale italiana non ha completamente convinto Luis Enrique, con il quale il rapporto non sembra mai essere davvero sbocciato. Il PSG ha anche deciso di investire 20 milioni di euro nell’acquisto di Matvey Safonov, russo di 25 anni proveniente dal Krasnodar. Un segnale del fatto che il club sta già pensando di poter rimpiazzare l’ex Milan, che comunque in questa stagione ha totalizzato 18 presenze da titolare ed è ancora il numero 1.

Calciomercato, Donnarumma torna in Serie A? Due opzioni

In attesa di capire se Donnarumma possa avere un futuro a Parigi, sono già emersi rumors su un possibile rientro in Italia. La prima squadra accostata al portiere campano è l’Inter, che oggi ha come titolare il 36enne Yann Sommer ed è normale che pensi al futuro. Lo svizzero va in scadenza proprio nel 2026, come il collega, e a Beppe Marotta non dispiacerebbe fare un colpo a zero assicurandosi il portiere nella nazionale italiana.

Ma se non dovesse arrivare il rinnovo nei prossimi mesi, è probabile che il PSG cerchi di vendere Donnarumma a titolo definitivo durante il calciomercato estivo 2025. E in questo caso servirà mettere sul tavolo un’offerta convincente per il cartellino, il cui prezzo non potrà essere troppo alto a causa della scadenza contrattuale ravvicinata. Probabile che da Parigi partano con una richiesta da 25-30 milioni di euro trattabili. Da non dimenticare che lo stipendio dell’ex Milan è di circa 10 milioni netti annui, bonus compresi.

Oltre all’Inter, anche la Juventus sta monitorando attentamente la situazione. Michele Di Gregorio non sta convincendo e non è escluso che la società bianconera possa pensare di acquistare un nuovo numero 1. L’ex Monza dovrà aumentare il suo livello nei prossimi mesi per evitare di essere sostituito da un altro collega.

Chiaramente, anche alla Vecchia Signora non dispiacerebbe ingaggiare Donnarumma a parametro zero nel 2026, però difficilmente il PSG perderà gratis un estremo difensore dal quale può incassare un po’ di milioni. Vedremo se la Juve si farà avanti anche per un acquisto a titolo definitivo.