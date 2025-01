Idea Milan: colpo grosso in attacco grazie a Tomori

I tifosi sui social spingono per l’arrivo di un centravanti: la proposta è allettante e prevede un grosso acquisto grazie a Tomori

La prima parte di stagione del Milan ha evidenziato ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, la necessità di un bomber con determinate caratteristiche. L’estate scorsa la società ha rinunciato a Zirkzee per una manciata di milioni di commissioni e ha ripiegato su Alvaro Morata, decisamente meno costoso. Lo spagnolo è un giocatore di livello altissimo, sia per quello che fa in campo che per quello che rappresenta in spogliatoio. Ma tutti sapevamo che non sarebbe bastato e oggi, sei mesi più tardi, il problema è ancora palese e irrisolto.

Come abbiamo visto in una recente analisi, il Milan negli ultimi anni è una delle squadre che, in Europa, ha investito meno per l’attacco: in sostanza, l’unica vera spesa è stata quella per Morata, mentre tutti gli altri sono arrivati a costo zero. In queste condizioni è difficile pensare di alzare il livello, soprattutto se si fa così tanta fatica a scovare quella gemma nascosta a poco prezzo ma ad alto rendimento. Un colpo alla Santiago Castro, per intenderci. Bisognerebbe sfruttare quindi delle opportunità offerte dal mercato e già in questo gennaio, ma volendo anche a giugno, ce n’è una che andrebbe colta al volo.

La proposta dei tifosi al Milan: così arriva il bomber

L’addio fra Dusan Vlahovic e la Juventus è ormai annunciato. Il serbo non è riuscito ad integrarsi nel sistema di gioco di Thiago Motta e sembra aver rotto anche con tutto l’ambiente, tanto da essere arrivato ad uno scontro verbale piuttosto acceso coi tifosi qualche settimana fa. L’arrivo di Kolo Muani, in prestito secco dal Psg (altro nome che sarebbe tornato utile al Milan), lo allontana sempre di più.

La società sarebbe ben disposta a cederlo, anche perché il contratto è in scadenza a giugno 2026 e qualcuno teme un addio a costo zero. L’Arsenal ha mostrato interesse ma niente di concreto. Il Milan ha ottimi rapporti con la Juventus e l’affare Kalulu della scorsa estate è un chiaro segnale. I bianconeri devono riscattare il francese per 14 milioni e, in più, stanno pensando anche a Tomori per sostituire l’infortunato Bremer. Da qui nasce l’idea, proposta dai tifosi sui social.

Il cartellino completo di Kalulu, quello di Tomori più un conguaglio economico (10-15 milioni), potrebbero convincere la Juventus a cedere Vlahovic ai rossoneri. Che andrebbero così a risolvere il grosso problema centravanti. Un’idea dei tifosi che sembra destinata a rimanere tale perché voci e indiscrezioni in merito serie non ce ne sono. La sensazione è che anche stavolta l’attaccante non arriverà. Si spera che l’investimento sarà soltanto rinviato a giugno.