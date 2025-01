Il Barcellona fa tremare il Milan: scippo pronto a giugno

C’è preoccupazione in casa Milan per quello che riguarda il futuro di un big che è finito nel mirino del Barcellona, pronto a fare un’offerta ai rossoneri.

Il calciomercato invernale è entrato nel vivo ma ci sono diversi club che guardano già a quelle che saranno le mosse da attuare in vista della prossima stagione.

Il successo in casa del Como ha permesso al Milan di riavvicinare le squadre in lotta per il quarto posto con la squadra concentrata ora sul big match contro la Juventus in programma sabato che dirà molto sulle ambizioni in questa stagione. L’arrivo di Conceicao ha portato un grande spirito di squadra in casa rossonera che si è messo in mostra in occasione delle due sfide di Supercoppa e quella in casa del Como in campionato. La volontà del club è quella di andare a migliorare la formazione ma c’è da stare attenti agli assalti delle big europee ai migliori giocatori presenti in rosa.

Milan, occhio al Barcellona: assalto dei catalani per un big

Il Barcellona ha messo nel mirino Mike Maignan in vista della prossima stagione. Il portiere francese è da tempo in trattativa per il rinnovo del contratto con il Milan ma al momento non è ancora arrivata l’ufficialità.

In questa stagione i catalani hanno dovuto fare a meno di Ter Stegen, fuori per un grave infortunio che lo terrà lontano dai campi di gioco fino al termine del campionato in corso. I problemi del portiere tedesco cominciano ad essere più frequenti del solito ed i catalani iniziano a guardarsi intorno per cercare un possibile sostituto sul mercato. Il contratto in scadenza nel 2026 di Maignan ha portato la dirigenza dei blaugrana a prendere informazioni su di lui.

Maignan ha più volte affermato di essere felice al Milan e le trattative per il rinnovo del contratto con il club meneghino proseguono in maniera positiva. Il Barcellona è però pronto ad inserirsi nell’affare nel caso in cui dovesse proseguire l’attesa dell’ufficialità dell’operazione.

Sulle tracce del portiere della nazionale francese c’è da tempo anche il Bayern Monaco. I bavaresi sanno di dover sostituire Neuer a breve ed hanno inserito nella lista dei desideri anche l’ex Lille. Il Milan, dal canto suo, ha tutta l’intenzione di trattenere quello che è un leader dello spogliatoio e nelle ultime settimane anche il nuovo capitano della squadra. Per questo motivo la dirigenza appare intenzionata ad accontentare le richieste economiche dell’estremo difensore, pronto a diventare una nuova bandiera della squadra.