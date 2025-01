La lista si restringe a due nomi: Milan, arriva il colpo a centrocampo

Il Milan pronto ad affondare il colpo sul mercato per irrobustire la squadra che già sta trovando riscatto con mister Conceição alla guida

Non vi è alcun dubbio sul fatto che il cammino di Sergio Conceição alla guida del Milan sia partito con il piede giusto. Un trofeo subitaneo, vinto a discapito delle due grandi rivali Juventus e Inter, e la ripresa in campionato testimoniano come sia stato efficace l’impatto del tecnico lusitano. Ragion per cui sarebbe delittuoso non mettere a sua disposizione gli opportuni rinforzi.

Il Milan non sta certo a guardare con le mani in mano e, dopo settimane di attente riflessioni sull’operazione a cui dare priorità assoluta, si è giunti alla conclusione che sia il centrocampo il reparto a necessitare maggiormente nuova linfa, anche fosse solo a livello numerico per dare fiato nelle rotazioni a chi non si è fermato pressoché mai.

Urge infatti un calciatore che funga da ricambio per Youssouf Fofana. Il transalpino acquistato dal Monaco in estate sin qui non ha deluso le aspettative ma è fisiologico che prima o poi le sue prestazioni possano accusare un calo di rendimento a livello fisico e la società di via Aldo Rossi è pronta ad intervenire in tal senso.

Bondo primo nome per il centrocampo, ma c’è pure un piano B

Il nome più plausibile che il diavolo potrebbe portarsi a casa è quello di Warren Bondo, allo stato attuale indubbiamente più alla portata visti gli ottimi rapporti che intercorrono con il Monza, nonché profilo più congeniale per attitudine e funzionalità a prendere il posto di Fofana in mezzo al campo.

Su Bondo il Milan è in pole position ma la concorrenza resta folta. Chi insidia i rossoneri sono Inter e Roma: i nerazzurri potrebbero trovarsi a sostituire Frattesi in caso di partenza dell’ex Sassuolo; i giallorossi invece potrebbero fiondarsi sul talento del club brianzolo proprio nel caso in cui non riuscissero a riportare all’ovile Frattesi dall’Inter.

Ecco dunque che, sfogliando la margherita, la lista dei nomi vagliati dal Milan si è ristretta a due. E come nel caso di Fofana e Bondo si tratta di un altro giocatore dalla nazionalità francese: Habib Diarra, in forza allo Strasburgo (club nel quale in gioventù pure lo stesso Fofana ha militato).

Il classe 2004 ha sin qui totalizzato 16 presenze in stagione e realizzato 4 gol. Nonostante abbia da poco compiuto solamente ventun anni, questo giovane prospetto ha già alle spalle due stagioni intere in Ligue 1 (quella corrente è la terza) e mostra personalità da vendere. L’unica incognita è rappresentata dall’approccio che potrebbe avere con un campionato tatticamente differente come quello italiano.