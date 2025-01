Lacrime per Camarda: addio alla maglia rossonera

Al termine del sofferto match contro il Como il giovanissimo talento del Milan, Francesco Camarda, ha ‘detto addio’ alla maglia rossonera

Esattamente come nella finale di Supercoppa italiana, nel Derby della Madonnina esportato in Arabia Saudita, anche contro il Como a togliere le castagne dal fuoco al ‘Diavolo’ ci hanno pensato Theo Herandez e Rafa Leao.

Il francese con una beffarda conclusione ha impattato il vantaggio dei lariani, a firma di Assane Diao (prima gioia in Serie A per il classe 2005 senegalese naturalizzato spagnolo), poi il portoghese, su una verticalizzazione di Musah, non ha lasciato scampo all’estremo difensore comasco per il 2-1 definitivo che regala tre punti che sono una boccata d’ossigeno per il Diavolo.

Nel finale di match, proprio nel tentativo di portare a casa l’intera posta in palio, Sergio Conceiçao ha gettato nella mischia anche Francesco Camarda che poi, con un sorprendente gesto, ha ‘detto addio’ alla sua maglia rossonera.

Camarda ha regalato la maglia a due giovani tifosi

Il Milan ha sconfitto in rimonta e con non poca sofferenza un Como mai domo, ben messo in campo e che in definitiva non meritava di finire al tappeto. Ma così è il calcio: non sempre chi gioca bene non perde. Comunque, tornando ai rossoneri, se il gioco e lo spettacolo latitano ancora, il Milan ha ritrovato la vittoria dopo il pari tra le mura casalinghe di ‘San Siro’ contro il Cagliari.

Come già ricordato, il tecnico Sergio Conceiçao, per aumentare le chance di trovare la rete del sorpasso, poi, come detto, arrivata grazie a Rafael Leao, ha concesso qualche scampolo di match a Francesco Camarda che dopo il triplice fischio arbitrale si è reso protagonista di un gesto da vero campione.

Stando a quanto riferito dall’inviato di ‘MilanNews.it’, l’attaccante rossonero mentre guadagnava gli spogliatoi ha regalato la sua maglia a due giovanissimi e molto emozionati tifosi rossoneri. Un grande gesto per il classe 2008 che si sta ritagliando il suo spazio anche in prima squadra.

Punta di diamante del Milan Futuro, seconda squadra rossonera che milita nel girone B della Serie C, con il quale al momento ha collezionato 11 apparizioni, di cui 2 in Coppa Serie C, condite da 3 gol, di cui 1 in campionato, e 1 assist (sempre in Coppa), il giovanissimo talento rossonero ha finora raggranellato 9 presenze, di cui 3 in Champions League, con la maglia della prima squadra per complessivi 152 minuti giocati.

Un minutaggio destinato ad aumentare in quanto Camarda ha davvero le stimmate del campione come attesta il gol che gli è stato annullato per fuorigioco dal Var al suo esordio in Champions League (il più giovane italiano a debuttare nella ‘Coppa dalle grandi orecchie’) nel match contro il Bruges. Un appuntamento, quello con il gol con i ‘grandi’, che è soltanto rimandato.