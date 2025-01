Maignan, parole e atteggiamento da leader: il retroscena sull’infortunio in Juve-Milan

Maignan ha parlato a DAZN al termine del big match all’Allianz Stadium: il portiere francese ha anche commentato il fastidio muscolare avuto.

Brutta sconfitta del Milan contro la Juventus a Torino. Era una grande occasione per vincere e agguantare i bianconeri in classifica, invece è arrivato un KO che adesso porta a 6 punti la distanza tra le squadre.

Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, con occasione per ambedue le parti, a inizio secondo tempo i rossoneri sono crollati e tra il 59′ e il 64′ hanno subito i gol di Samuel Mbangula e Timothy Weah. Entrambe reti evitabili, la prima anche sfortunata (deviazione decisiva di Emerson Royal). Purtroppo non c’è neppure stata la reazione veemente al doppio svantaggio, le occasioni create per provare a riaprire la partita sono state pochissime.

Juventus-Milan, parla Mike Maignan

Tra i più delusi della squadra di Sergio Conceicao c’è sicuramente il capitano Mike Maignan, che ha parlato così ai microfoni di DAZN: “Finché il campionato si gioca, non è finita. Abbiamo perso stasera, ma non dobbiamo mollare, dobbiamo andare avanti e cercare di capire perché stasera non è andata bene. Non possiamo mollare finché il campionato non è finito“.

Il portiere francese ha provato a spiegare anche il motivo della sconfitta, che chiaramente brucia: “La Juve ha vinto più duelli. Anche noi potevamo fare gol, ma loro lo hanno segnato prima e così hanno avuto più fiducia nel chiudere la partita. Ero arrabbiato, quando non vinciamo non possiamo essere felici“.

Infine, Maignan ha anche parlato del piccolo infortunio accusato durante Juventus-Milan: “Ho sentito una piccola cosa all’adduttore, però non era grave. Volevo tornare sul campo e non lasciare i miei compagni. Hi finito la partita bene, almeno fisicamente“.

Parole e atteggiamento da leader di Mike, i compagni dovrebbero seguire il suo esempio. Purtroppo, sotto l’aspetto mentale la squadra ha una tenuta non sufficiente e lo stesso Conceicao ne ha parlato. Inoltre, servono rinforzi dal calciomercato: la squadra va assolutamente migliorata. A centrocampo la situazione è molto complicata, Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders sono in calo fisico da tempo e Ismael Bennacer non ha mai inciso positivamente da quando è tornato.