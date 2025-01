Juventus-Milan 0-2, cronaca e pagelle: disastro Emerson Royal, Theo fa un passo indietro. Fofana stanchissimo

La diretta in tempo reale di Milan-Juventus, cronaca e pagelle della partita in programma oggi allo Stadium di Torino

Dopo quattro giorni dalla trasferta di Como, il Milan scende di nuovo in campo per affrontare, di nuovo, la Juventus. Le due squadre si sono ritrovate di fronte ad inizio gennaio per la semifinale di Supercoppa Italiana. Era il debutto di Conceicao e, con una buona dose di fortuna, i rossoneri riuscirono a vincere la partita. Ora però sarà una gara diversa e, soprattutto, si giocherà allo Stadium di Torino: per fare risultato, servirà carattere oltre ad una buona prestazione tattica.

Un primo tempo piuttosto equilibrato allo Stadium fra Juventus e Milan. Una cosa è certa: il ritmo e il livello sono decisamente migliori rispetto a quelli del match d’andata, fra le più brutte partite di tutto il campionato. I rossoneri riescono a rendersi pericolosi spesso dalle parti di Di Gregorio con Leao e Reijnders, ma la difesa bianconera riesce sempre a cavarsela. Locatelli salva un gol che sembrava praticamente fatto sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Pericolosa anche la Juventus con Nico Gonzalez e con Yildiz, ma Maignan risponde presente. Insomma, niente gol ma le occasioni non mancano.

Il Milan rientra in campo in maniera oscena e la Juventus ne approfitta: nel giro di cinque minuti, la squadra di Thiago Motta segna due gol, prima con Mbangula e poi con Weah. Non c’è alcun tipo di reazione da parte del Milan. Conceicao prova a scuotere con qualche cambio, con poi il solito problema fisico (di Abraham), ma non c’è niente da fare. La Juventus domina e con tranquillità porta il risultato fino al triplice fischio finale. Una sconfitta pesantissima per il Milan in ottica quarto posto visto che è arrivata contro una diretta concorrente.

Milan-Juve, le pagelle

MAIGNAN 6

EMERSON ROYAL 4

TOMORI 4,5

GABBIA 5

THEO HERNANDEZ 5

BENNACER 5

FOFANA 5,5

MUSAH 5

REIJNDERS 5

LEAO 5,5

ABRAHAM 5

Il tabellino di Milan-Juventus

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana; Musah, Reijnders, Leao; Abraham. All. Conceicao

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; McKennie, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez. All. Thiago Motta

Marcatori: Mbangula, Weah