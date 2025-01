Milan scatenato, scippo all’Atletico Madrid: tifosi in estasi

Calciomercato protagonista in casa Milan con i rossoneri che sono pronti a chiudere alcuni colpi sia in entrata che in uscita per andare a sistemare la rosa a disposizione di Sergio Conceicao.

L’arrivo del tecnico portoghese sulla panchina del Milan ha portato la squadra ad alzare la Supercoppa italiana, primo trofeo dopo lo scudetto del 2022 e a mostrare un piglio diverso nelle partite contro Cagliari (pareggiata) e Como (vinta).

La società è al lavoro insieme al nuovo allenatore per cercare di andare a migliorare quella che è la rosa a sua disposizione e sono diversi i nomi che si fanno in queste ore che vanno a scaldare gli animi dei tifosi rossoneri. Se da una parte si lavora per Walker e Rashford in ottica immediata, il club sta pensando anche a quali mosse attuare per andare a sistemare l’organico per la prossima stagione. Nel mirino di Ibrahimovic e Moncada è finito un giocatore dell’Atletico Madrid che potrebbe far ritorno in Italia al termine della stagione in corso.

Calciomercato Milan, nome nuovo dall’Atletico Madrid

Nel mirino del Milan è finito Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino, da anni punto fermo dell’Atletico Madrid di Diego Simeone, potrebbe far ritorno in Serie A al termine del campionato. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2026 e, se non dovesse arrivare il rinnovo entro la fine della stagione, potrebbe essere ceduto per monetizzare dalla sua partenza.

Ex Udinese, Rodrigo De Paul è un perno della nazionale di Lionel Scaloni che ne ha fatto una colonna dell’Argentina. Campione del mondo nel 2022 con Messi e compagni, il classe 1994 potrebbe salutare la Spagna durante la prossima estate con il Milan che pensa al colpo per sistemare il proprio centrocampo.

L’eventuale arrivo di De Paul metterebbe a disposizione di Sergio Conceicao un giocatore in grado di agire sia sulla mediana che nel ruolo di trequartista. Un centrocampista che conosce molto bene la Serie A e che porterebbe un’altra iniezione di esperienza internazionale nella rosa rossonera. La sua situazione contrattuale permetterebbe al Milan di chiudere l’affare sulla base di 20 milioni di euro.

Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada sono pronti a pescare di nuovo dall’Atletico Madrid per andare a migliorare l’organico del Milan dopo l’acquisto di Alvaro Morata giunto durante la scorsa estate. Durante i prossimi mesi i Colchoneros proveranno a tenersi stretto l’ex Udinese andando a proporre al giocatore un rinnovo che gli permetterebbe di diventare una delle bandiere della squadra di Diego Pablo Simeone.