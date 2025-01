Milan, ufficiale una cessione: ecco quanto incassa il club

La società rossonera ha appena ufficializzato il trasferimento di un proprio calciatore all’estero: spuntano anche i dettagli economici.

La sessione invernale del calciomercato è aperta e il Milan non ha fatto ancora nulla in entrata, mentre in uscita si era visto sfumare la cessione di Noah Okafor al Lipsia dopo le visite mediche. Nelle ultime ore c’è un’altra operazione che, invece, è andata in porto.

Riguarda Luka Romero, giocatore che i rossoneri avevano già ceduto in prestito all’Alaves la scorsa estate e che in questi giorni è stato oggetto di una nuova trattativa. I mesi in Spagna non sono andati bene, l’esterno classe 2004 aveva bisogno di cambiare squadra per cercare di giocare con continuità e crescere. Dopo aver valutato più opzioni, ha deciso di trasferirsi in Messico.

Luka Romero, dal Milan al Messico: i dettagli

Romero è nato proprio in Messico, a Victoria de Durango, nel periodo in cui suo padre Diego giocava nel Paese centroamericano. Possiede il passaporto messicano, ma in questi anni ha scelto l’Argentina come nazionale a livello giovanile. È ancora in tempo per vestire la maglia della selezione maggiore del Messico.

La sua nuova squadra è il Cruz Azul, che in queste ore ha ufficializzato il suo ingaggio. Successivamente è arrivato anche l’annuncio ufficiale del Milan, che ha confermato il trasferimento a titolo definitivo del calciatore. Secondo le indiscrezioni trapelate, il club rossonero dovrebbe incassare circa 3,5 milioni di euro da questa cessione. Ne aveva spesi 2,5 in commissioni per ingaggiarlo a parametro zero nell’estate 2023, dopo il mancato rinnovo del contratto con la Lazio. Una piccola plusvalenza, dunque.

Il Cruz Azul è una delle squadre più importanti della Liga MX e vi lavora come director de futbol Mathias Cardacio, ex centrocampista che in passato ha vestito anche la maglia del Milan (2008/2009). Lui e il connazionale uruguayano Tabaré Viudez arrivarono insieme e non lasciarono alcun ricordo particolare, a sorpresa i loro contratti vennero rescissi dopo un anno. Le loro carriere sono proseguite altrove, senza arrivare a livelli altissimi.

Romero interessava anche ad altre società messicane, Chivas Guadalajara in primis. Quest’ultimo ha provato concretamente a convincerlo a sposare il proprio progetto, però la proposta del Cruz Azul lo ha convinto maggiormente. La Maquina è una squadra della capitale, Città del Messico, e ha una grande rivalità con i concittadini del Club America. Si sono sfidate nella finalissima del campionato di clausura e Las Aguilas hanno avuto la meglio.