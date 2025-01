Nuovo scambio per Saelemaekers, arriva un “senatore” della Roma

La Roma vuole tenersi Alexis Saelemaekers. I giallorossi sono pronti a trattare il suo acquisto, anche senza la cessione di Tammy Abraham

Gennaio può essere un mese importante anche per il futuro di Alexis Saelemaekers. L’esterno belga ha convinto proprio tutti alla Roma. I giallorossi così sono pronti a trattare il suo acquisto dal Milan, anche senza lo scambio con Tammy Abraham. In rossonero, d’altronde, non hanno ancora deciso se tenersi l’inglese.

L’attaccante percepisce uno stipendio troppo alto, sui 4,5 milioni di euro netti a stagione, non in linea con quanto offerto e con il suo stato, di fatto, di riserva. Al Diavolo serve un centravanti con più gol, ecco perché Abraham nonostante stia facendo bene può fare le valigie e tornare a Roma.

Il suo ritorno nella Capitale non escluderebbe, però, l’acquisto da parte dei giallorossi di Alexis Saelemaekers. Il suo agente è arrivato a Milano ed è probabile che ci sia stato un contatto con la dirigenza rossonera, che vorrebbe più di 20 milioni di euro. Il prezzo del belga si è chiaramente alzato, ma attenzione allo scambio con la Roma.

Milan, scambio con la Roma: ecco il centrocampista

Tra Milan e Roma può nascere una nuova idea, quella di prendere di scambiare Alexis Saelemaekers con un altro giocatore giallorosso.

Il club capitolino ha messo sul piatto Cristante, ma non convince la dirigenza rossonera. Ecco così spuntare l’idea Lorenzo Pellegrini, che potrebbe lasciare la Roma nel 2025: “È un pensiero che evito. Lascio che sia il campo a decidere. Io sono molto fatalista e cerco sempre di essere positivo. Assicuro che finché avrò la possibilità di indossare la maglia della mia Roma lo farò dando tutto me stesso, anzi di più, come ho sempre fatto. Per me è importante riuscire a guardarsi allo specchio ed essere felice dell’uomo prim’ancora che del calciatore. Non ho bisogno di dichiarare l’amore per la Roma, è così evidente”.

Le parole del giocatore al Corriere dello Sport fanno capire che il suo futuro è in bilico. Il contratto d’altronde scade il 30 giugno 2026. Non è un caso se il suo nome nell’ultimo periodo sia stato accostato a diverse squadre, Inter e Napoli su tutte. Per il Milan potrebbe essere un’ottima idea, anche in considerazione delle liste. Gli italiani in rossonero, d’altronde, sono sempre meno