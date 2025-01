Tifosi del Milan a bocca aperta, la beffa arriva dalla Lazio

La Lazio ha messo gli occhi su un giocatore che piace molto alla società rossonera: assalto dalla capitale?

Sergio Conceicao ha bisogno di rinforzi e il management sportivo del Milan sta lavorando per accontentare le sue richieste. Purtroppo, ad oggi, non è arrivato ancora nessuno e i tifosi sono decisamente delusi.

Difesa, centrocampo, attacco, ogni reparto necessita di intervento in questo calciomercato di gennaio. La seconda parte della stagione sarà importante per raggiungere gli obiettivi prefissati a inizio stagione e anche per valutare su quali calciatori puntare nella prossima. La dirigenza guarda già anche ai possibili acquisti del futuro, non solo per l’immediato. Questi mesi hanno messo in evidenza tutto ciò che non va e non si può subito porre rimedio a tutto.

Milan, spunta anche la Lazio sull’obiettivo di mercato

Tra i nomi che il Milan sta prendendo in considerazione c’è Christhian Mosquera, difensore classe 2004 che milita nel Valencia e che sta mettendo in mostra delle buone qualità in questi mesi. Ha sia il passaporto spagnolo che quello colombiano, al momento ha scelto le Furie Rosse ma non ha ancora giocato nella nazionale maggiore, quindi i Cafeteros hanno ancora la possibilità di assicurarselo.

Cresciuto nel settore giovanile del Valencia, il centrale difensivo ha fatto la trafila fino alla Prima Squadra e finora ha collezionato 71 presenze con essa. In questa stagione ha messo assieme 22 presenze, tutte da titolare. È un elemento fondamentale per la squadra ed è per questo che il club sta cercando di rinnovargli il contratto in scadenza a giugno 2026.

Il Milan e altre società vogliono approfittare della sua situazione contrattuale per comprarlo a un prezzo non eccessivo. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, in Serie A c’è un’altra italiana che ha messo Mosquera nella propria lista: è la Lazio, che ha fatto un sondaggio nei giorni scorsi.

Il difensore spagnolo ha tante pretendenti, ma potrebbe rimanere a Valencia fino a fine stagione. La squadra è ultima in classifica e per salvarsi ha bisogno di tenere i suoi migliori calciatori. Senza rinnovo, in estate Mosquera sarà acquistabile a una cifra interessante. E se i Murcielegos dovessero retrocedere, il prezzo sarà ancora più basso.

Attenzione al Bayern Monaco, che in Germania danno per molto interessato al giocatore. Il club tedesco ha risorse economiche maggiori di Milan e Lazio, pertanto potrebbe avere la meglio.