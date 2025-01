Gabbia e Thiaw le certezze, ma la difesa del Milan cambia volto

Il punto sul reparto arretrato del Milan: chi sale e chi scende, ecco i nuovi centrali per il 2025

Matteo Gabbia e Malick Thiaw rappresentano al momento il presente e il futuro del Milan in difesa. Il centrale ha faticato a convincere Paulo Fonseca, ma poi è diventato un titolare inamovibile. L’italiano è cresciuto così tanto che il rinnovo è stato un atto dovuto e allo stesso tempo voluto da tutti.

Il classe 1999, tifoso rossonero fino al midollo, oggi è un leader della squadra, dentro e fuori dal campo ed è impensabile immaginarlo lontano da Milanello. Anzi, qualcuno lo vede come futuro capitano. Questa estate, però, sarebbe potuto andar via al pari del compagno tedesco. L’ex Schalke 04 era il principale indiziato a fare le valigie.

L’inizio complicato aveva dato ragione a chi avrebbe voluto cederlo, ma presto è cambiato tutto. Thiaw ha convinto in pieno e anche con Conceicao è partito subito titolare. Ha perso il posto Matteo Gabbia, ma proprio l’infortunio del tedesco potrebbe fargli guadagnare terreno. Ora avrà la possibilità di conquistare la fiducia del mister, che ha deciso di puntare su Fikayo Tomori.

L’inglese ha sempre giocato titolare con l’ex Porto, ma questo non è bastato a mettere a tacere le voci che lo vorrebbero alla Juventus. I bianconeri continuano a pensarci e se dovessero presentare un’offerta superiore ai 30 milioni di euro, il Diavolo la prenderebbe in considerazione.

Milan, nuovi centrali per Conceicao

E’ molto probabile, che alla fine Tomori resti al Milan. D’altronde è una volontà ben precisa di Conceicao, ma è evidente che in estate la sua posizione sarà da valutare. Discorso identico per Pavlovic. Oggi il serbo è una quarta scelta e la possibilità di andare al Fenerbahce è sta presa in considerazione, nonostante le dichiarazioni dello stesso calciatore.

E’ chiaro che tutti si aspettavano di più dall’ex Salisburgo, che con Sergio Conceicao non ha giocato nemmeno un minuto. L’addio di Pavlovic potrebbe dunque essere solo rimandato, con il Milan che inevitabilmente poi dovrà mettere le mani su un nuovo difensore.

I nomi sul taccuino della dirigenza sono tanti, ma le attenzioni tra gennaio e l’estate sono poste soprattutto su Walker e Mosquera. Il primo può liberarsi a zero dal Manchester City; il secondo ha un contratto in scadenza nel 2026 e il Valencia può cederlo per una ventina di milioni di euro.