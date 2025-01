Walker al Milan, la conferma di Ibra: “C’è tanto interesse. Tomori sta bene da noi”

Arrivano le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimović prima del calcio d’inizio del match contro la Juventus: tanto mercato nelle sue parole

Pochi minuti e il Milan di Sergio Conceicao scenderà in campo per sfidare la Juventus. Serve un successo per continuare la rincorsa verso un piazzamento in Champions League. Il tecnico e tutta la squadra sono concentrati sul match.

Ai microfoni di DAZN, prima del calcio d’inizio della partita di Torino, ha parlato Zlatan Ibrahimović. Tanti gli argomenti trattati: dal possibile acquisto di Kyle Walker alla cessione di Fikayo Tomori, passando chiaramente per Joao Felix, diventato un obiettivo del Diavolo con la scelta di puntare sul centrale inglese, che ha escluso l’arrivo di Marcus Rashford.

Arrivano conferme importanti soprattutto su Walker: “Tutti sanno che è un grande giocatore, ha giocato nel Tottenham e nella nazionale inglese. Quando c’è uno sul mercato come Walker c’è tanto interesse. Non va contro le nostre strategie. È forte, è un leader, domina nello spogliatoio. Stiamo verificando cosa è possibile e cosa non è possibile”.

Ibrahimovic: “Meno parlo e meno costano”

Al 18 gennaio però il calciomercato del Milan è ancora bloccato. Nessuno acquisto e nessuna cessione. Conceicao aspetta rinforzi, come tutti i tifosi: “Con l’allenatore si parla tutti i giorni più o meno – prosegue Ibra a Dazn – Per avere un dialogo su cosa gli piace e cosa è la nostra strategia bisogna parlare tutti i giorni. Sappiamo cosa serve e si lavora. Se serve, perché la squadra è forte. Dove serve qualcosa? È il mercato. Più parlo e più costa. Meno parlo e meno costa (ride, ndr)”.

Si parla così Joao Felix, accostato al Milan negli ultimi giorni di mercato. Un profilo che piace a Conceicao e che può arrivare in prestito con diritto di riscatto, grazie a Jorge Mendes: “Ci sono sempre nomi nuovi che escono tutti i giorni, con i procuratori che hanno le loro strategie. La squadra è già forte e l’abbiamo dimostrato in Supercoppa che può vincere, dobbiamo avere questa continuità per portare i risultati che servono”.

Inevitabile parlare anche di Fikayo Tomori che la Juventus vorrebbe prendere per rafforzare il pacchetto difensivo: “È un nostro giocatore, sta bene al Milan. Con Fonseca era un momento diverso, a Conceiçao piace tanto. È un giocatore del Milan”, ha concluso Zlatan Ibrahimović.