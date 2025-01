Cacciato dal Real Madrid: colpo folle del Milan

Occasione d’oro per il Milan, la dirigenza può tentare un colpo da favola: cacciato dal Real Madrid, è nel mirino dei rossoneri

Può sembrare incredibile, ma nel calcio nulla è davvero impossibile. Nemmeno che un grande campione del Real Madrid di Ancelotti possa trovare una nuova collocazione in Italia, in un club blasonato come il Milan. Al momento non si può parlare di una trattativa, forse nemmeno di un’idea. Si tratta semplicemente di un’occasione, di quelle che una volta Galliani riusciva a sfruttare sempre per rinforzare i colori rossoneri, e che stavolta potrebbe non farsi scappare Zlatan Ibrahimovic.

Non sarebbe il primo affare sull’asse Madrid-Milano nella storia. Anche in anni recenti i rapporti tra i due club sono sempre stati più che buoni, come dimostrato da colpi in prospettiva come Jimenez, ma anche dal prestito triennale di uno dei grandi protagonisti del Milan di Pioli, Brahim Diaz.

Stavolta non è detto però che l’affare possa concretizzarsi sotto forma di prestito. Il giocatore in questione, nonostante sia un campione straordinario, uno dei migliori giocatori al mondo nel suo ruolo, a Madrid sta vivendo un periodo davvero difficile e potrebbe molto presto essere addirittura messo alla porta.

Milan, occhi su un campione del Real Madrid: l’affare è possibile

La Copa del Rey non ha fatto bene all’ambiente madridista. Perdere ancora, e in quel modo, contro i rivali storici del Barcellona, ha creato scompiglio in un ambiente poco abituato alle sconfitte. Sulla graticola, dopo quanto successo in terra araba, sono finiti tutti, da Carlo Ancelotti a molti giocatori. E il capro espiatorio sembrerebbe essere stato individuato in Aurélian Tchouaméni.

Il centrocampista francese sta vivendo un periodo davvero tremendo. Fischiato a gran voce dal pubblico madridista durante la partita di coppa contro il Celta Vigo, in questo momento il nazionale transalpino sembra essere davvero a un bivio della sua carriera al Real: resistere stoicamente a ogni tipo di critica e dimostrare il proprio valore o cercare di rinascere altrove.

Calciatore dal potenziale straordinario ma fin qui non in grado di dimostrare le sue qualità con quella continuità che molti si sarebbero aspettati, Tchouaméni stando a quanto riferito dalla Spagna si starebbe guardando intorno e avrebbe già ottenuto l’interesse reale e concreto di diverse grandi squadre europee. Milan compreso.

Questo non vuol dire che l’ex Monaco verrà messo alla porta dall’oggi al domani, e nemmeno che il Real Madrid sia disposto a cederlo a titolo gratuito, o svendendo un talento su cui, nel 2022, sono stati investiti ben 80 milioni di euro. Tuttavia, continuare così non è possibile.

Immaginare quindi che, in un modo o nell’altro, si possa arrivare a un divorzio tra le parti è oggi è un’ipotesi concreta. E il Milan resta a guardare con grande interesse, con la consapevolezza che nel calcio non c’è nulla di davvero impossibile.