Chiesto lo sconto, il Milan deve abbassare le sue richieste

Sono ore calde per quello che riguarda il mercato del Milan con i rossoneri che sono pronti a chiudere diverse operazioni sia in entrata che in uscita.

In queste ore si sta parlando di una possibile cessione a titolo definitivo per il club meneghino che dovrà però abbassare le proprie richieste per chiudere positivamente l’affare.

Sergio Conceicao è stato chiaro con la dirigenza del Milan per quello che riguarda il calciomercato della squadra rossonera e su quello che serve per chiudere al meglio una stagione che è iniziata con risultati troppo altalenanti. La dirigenza è però già al lavoro in vista della prossima stagione che vorrebbe vivere con il tecnico portoghese alla guida. Si sta infatti già pensando a quelle che saranno le mosse da chiudere sia in entrata che in uscita ed una cessione appare già molto vicina.

Milan, vicina una cessione in sede di mercato ma il prezzo è troppo alto

Il Bologna vuole riscattare il cartellino di Tommaso Pobega dal Milan ma ha già chiesto uno sconto alla società rossonera per tenere a titolo definitivo il centrocampista classe 1999.

Nel mese di agosto il calciatore si è trasferito alla corte di Vincenzo Italiano in prestito con diritto di riscatto con il prezzo del suo cartellino che si aggira intorno ai 12 milioni di euro. Il Bologna ha chiesto al Milan di abbassare le proprie richieste intorno ai 9 milioni, una somma che i rossoblu sarebbero disposti a mettere sul piatto per assicurarsi il giocatore definitivamente.

Dopo aver visto saltare la cessione a titolo definitivo di Alexis Saelemaekers durante la scorsa estate con il Bologna che ha rimandato il belga a Milanello, il Milan appare disposto a venire incontro alle esigenze del club emiliano pur di chiudere a titolo definitivo l’affare e fare cassa con il cartellino di Tommaso Pobega. Prodotto del settore giovanile rossonero, Pobega garantirebbe una plusvalenza importante per il bilancio del Milan.

Le società si incontreranno al termine del campionato in corso e quello relativo a Tommaso Pobega non sarà l’unico discorso che verrà affrontato dai due club. Sono diversi i giocatori che potrebbero entrare in alcune trattative con Lewis Ferguson ad esempio che piace molto a Zlatan Ibrahimovic. Lo scozzese potrebbe salutare il Bologna al termine della stagione ed il Milan è una delle pretendenti al suo cartellino insieme alla Juventus e all’Inter.