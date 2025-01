Già pronto a lasciare il Milan: affare pazzesco con Skriniar

Ha già le valigie in mano, è pronto a lasciare il Milan: operazione pazzesca che coinvolge anche l’ex nerazzurro Milan Skriniar

Ancora pochi giorni e la finestra invernale del calciomercato chiuderà i battenti. Una sessione che di certo non ha lesinato colpi di scena. Il Napoli di Antonio Conte ha detto addio a Khvicha Kvaratskhelia che si è accasato al Paris Saint-Germain.

Il georgiano ha messo la firma in calce a un contratto che lo legherà al club transalpino fino al 2029 con uno stipendio di 9 milioni di euro annui più 2 di bonus mentre il club di patron Aurelio De Laurentiis incassa 70 milioni di euro.

Ma il club partenopeo non è l’unico a fare i conti con un’improvvisa partenza. Anche in casa rossonera c’è chi ha già le valigie in mano, pronto a lasciare il Milan. Un’operazione che coinvolge l’ex Inter, e attualmente al Paris Saint-Germain, Milan Skriniar.

Milan, Strahinja Pavlovic nel mirino del Fenerbahce

Il Fenerbahce, che insegue a 9 punti di distanza il Galatasaray, capolista della Super Lig turca, intende fare la spesa anche a Milanello. Come si legge nel post pubblicato su ‘X’ dal noto esperto di calciomercato, Ekrem Konur, il Fenerbahce prosegue la trattativa con Milan Skriniar e non molla la presa su Strahinja Pavlovic.

Il club turco ha fatto sapere al Milan di essere disposto a offrire 18 milioni di euro, la stessa cifra pagata dai rossoneri in estate per prelevarlo dal Salisburgo. Tuttavia, il difensore serbo, intercettato da Meridian Sport durante Olimpia Milano-Partizan Belgrado di Eurolega, ha reso noto di non aver alcuna intenzione di trasferirsi in riva al Bosforo alla corte di José Mourinho: “Fenerbahce? No, no. Resto a Milano“.

Dunque, a meno di colpi di scena, il 23enne serbo resterà a Milano nonostante abbia perso il posto da titolare che aveva a inizio stagione: l’ex Salisburgo vuole giocarsi le sue carte per ridiventare centrale nel progetto rossonero anche perché Tomori potrebbe trasferirsi alla Juventus.

Comunque, se Pavlovic resta in rossonero, Kyle Walker è sempre più vicino al diventarlo. Il classe 1990 arriverà quasi certamente con la formula del prestito oneroso (1 milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, mentre il difensore inglese, se l’affare andasse in porto, firmerebbe con il club rossonero fino al 2027.

Va da sé che l’arrivo di Walker preclude l’ingaggio di Marcus Rashford in quanto è consentito il tesseramento di un solo giocatore britannico a stagione, con i rossoneri che hanno deciso di puntare sul difensore del Manchester City. Oltre alla difficoltà economiche e alla concorrenza del Barcellona per arrivare all’attaccante dei Red Devils, decisiva è stata la volontà di Conceiçao che tra difesa e attacco ha ritenuto più opportuno rinforzarsi dietro. Del resto, si sa, ‘primo non prenderle’.