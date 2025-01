Bomber di razza per il Milan, assalto in Serie A

Prosegue la caccia ad un attaccante per il Milan di Conceicao: così la dirigenza rossonera è pronta a pescare direttamente in Serie A

La sconfitta contro la Juventus brucia e non poco. Sergio Conceicao, furioso e deluso al termina del big match dell’Allianz Stadium, ha parlato di una squadra poco affamata. A questo punto della stagione serve una svolta: la classifica rossonera piange.

Basti pensare che il Napoli di Antonio Conte, pur con una gara in più rispetto al ‘Diavolo’, è primo a 19 di distanza dal Milan. Un abisso mortificante per tifosi e squadra che, evidentemente, più di così non riesce a tirare fuori. Sarà quindi la dirigenza a provare a dare una mano all’allenatore portoghese in questa sessione di calciomercato. Si parla con insistenza di Kyle Walker, ormai prossimo a sposare il progetto rossonero vista la rottura con Guardiola. Il terzino inglese, a 34 anni, porterà tutta la sua esperienza in un gruppo che spesso e volentieri ha peccato proprio di poco vissuto.

Ad ogni modo non solo gennaio ma anche e soprattutto da giugno si tenterà di rinforzare anche un altro reparto che già ora ha mostrato limiti assai preoccupanti. Si tratta dell’attacco, dove l’alternanza di Leao e le prestazioni sottotono di Morata e Abraham spingono la dirigenza milanista a cercare più di un innesto di talento per cambiare marcia.

A tal proposito tra le tante idee analizzate da Moncada e Ibrahimovic, una in particolare potrebbe prendere quota e far contenti i tifosi rossoneri. Occhi in Serie A dove un vero e proprio prodigio potrebbe presto diventare la nuova stella del Milan.

Milan, caccia al bomber: ecco il nome nuovo

C’è una pista, che in realtà ora come ora è solo un’intrigante suggestione, che porta la dirigenza di Via Aldo Rossi a pensare ad uno dei gioielli protagonisti con la maglia del Bologna. Il Milan, infatti, potrebbe provare a prendere Santiago Castro.

Un attaccante giovane, appena 20 anni, che sta già facendo molto bene in Serie A con la maglia dei felsinei. D’altro canto la dirigenza emiliana lo ha pagato 13 milioni di euro – esattamente un anno fa – convincendo il Velez a lasciarlo partire nel mese di gennaio. Adesso Castro è uno degli attaccanti più completi e sorprendenti in Serie A, tant’è che ha già segnato 7 reti e firmato 7 assist vincenti nelle 27 apparizioni complessive accumulate tra campionato e coppe.

Una pista che potrebbe quindi scaldarsi, permettendo al Milan di provare a prendere il classe 2004, nativo di Buenos Aires e che già si è ambientato alla grande nel calcio italiano. Il contratto di Castro con il Bologna è stato siglato fino al 30 giugno 2028 e – in questo momento – la valutazione del suo cartellino si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Staremo a vedere come andrà a finire.