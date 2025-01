Colpo per l’estate, dal Porto al Milan: un “regalo” a Conceicao

Un calciatore del Porto è finito nel mirino del club rossonero: potrebbe essere un buon colpo per rinforzare la squadra.

Mancano oltre 10 giorni alla fine della sessione invernale del calciomercato e il Milan potrebbe fare diverse operazioni tra entrate ed uscite. Gli ultimi rumors fanno pensare che potrebbero esserci un po’ di cambiamenti per cercare di avere una crescita nella seconda metà della stagione.

Sergio Conceicao ha parlato in maniera chiara alla dirigenza, spiegando quali sono le sue esigenze per migliorare la squadra. Ci sono calciatori che non rientrano nel suo progetto e che potrebbero partire subito oppure nel prossimo mercato estivo. Nell’immediato servono innesti capaci di incidere in breve tempo. Ovviamente, la società sta anche già valutando dei nomi per la prossima estate.

Milan, rinforzo dal Portogallo: le ultime news

Tra i giocatori che interessano in vista di luglio, quando aprirà la finestra estiva del calciomercato, c’è Alan Varela. È il giornalista Manuele Baiocchini di Sky Sport a rivelare l’interesse per il centrocampista argentino classe 2001 che milita nel Porto.

Il nome di Varela è emerso durante i colloqui tra la dirigenza del Milan e Conceicao, che ha allenato il giocatore durante la sua avventura al Porto. Cresciuto nel Boca Juniors, si è trasferito in Portogallo nell’estate del 2023 per circa 8 milioni di euro. Ha un contratto in scadenza nel giugno 2028 ed è un titolare dei Dragoes, in questa stagione stagione ha collezionato 25 presenze (20 dal primo minuto) e 2 assist. Niente gol, ma non è segnare la sua caratteristica principale.

Varela non sarà venduto a basso prezzo dal Porto, che sicuramente chiederà oltre 30 milioni. Nel caso, sarà una trattativa abbastanza difficile e non bisognerà sottovalutare la concorrenza. Potrebbe essere più facile arrivare a Samuele Ricci, che Sky Sport conferma come obiettivo del Milan. La dirigenza rossonera continua a seguirlo con grande interesse.

L’ex Empoli ha rinnovato da poco il contratto con il Torino, ma con il club granata è già d’accordo sulla futura cessione. Se arriverà una buona offerta, la sua ambizione di giocare in una grande squadra non verrà ostacolata. Potrebbero bastare 25 milioni per assicurarsi il suo cartellino. Ricci è nel giro della nazionale italiana e ha caratteristiche che farebbero molto comodo al Milan.