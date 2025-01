Da bocciato a titolare in Champions: in campo per il Milan e il mercato

Il calciatore sarà titolare nella sfida di Champions League contro il Girona. Sergio Conceicao non ha davvero alternative

L’ultima partita da titolare in Champions League, risale allo scorso 26 novembre, quando Paulo Fonseca lo scelse per la sfida contro lo Slovan Bratislava. In Serie A, invece, era in campo dal primo minuto nel 3 a 3 di Cagliari del 9 novembre, poi qualche minuto contro la Juventus, nel match successivo e l’Empoli. Dal quel momento solo panchina, come ovviamente in Supercoppa Italiana.

L’ultima apparizione, dal primo minuto, risale al 3 dicembre, quando fu scelto per giocare la partita di Coppa Italia contro il Sassuolo. Strahinja Pavlovic, dunque, è a tutti gli effetti una riserva del Milan, una quarta scelta, che da Sergio Conceicao non è mai stata presa in considerazione.

Mercoledì, però, toccherà a lui giocare dall’inizio nel penultimo match della fase a classifica di Champions League. Un match da vincere a tutti i costi per continuare a sperare nella qualificazione tra le prime otto, che permetterebbe al Milan di evitare di giocare altre due partite dei playoff. Un match che il Diavolo dovrà affrontare senza tante pedine fondamentali.

Milan, Pavlovic titolare dopo oltre un mese

Di fatto, mancheranno i due titolari di difesa, i prescelti da Sergio Conceicao: Malick Thiaw si è infortunato nel corso della sfida contro il Como; Fikayo Tomori, invece, è squalificato dopo il giallo preso nel corso della partita con la Stella Rossa. Un giallo che ha fatto arrabbiare tanto, avendolo preso durante il riscaldamento. Spazio dunque a Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic.

Per il centrale serbo sarà un’occasione più unica che rara per provare a riprendersi il Milan. Un Milan, che in realtà lo ha già bocciato, tanto da essere pronto ad ascoltare offerte superiori ai venti milioni di euro per cederlo. Il Diavolo è stato in trattativa con il Fenerbahce, che però non è arrivato ad offrire la cifra giusta.

Il futuro di Pavlovic resta dunque tutto da scrivere. Il centrale serbo sta così vivendo una situazione davvero paradossale e dire che ad inizio stagione era diventato uno dei beniamini dei tifosi, per la sua grinta e caparbietà . Pian Piano però Fonseca lo ha relegato in panchina, puntando tutto su Gabbia-Thiaw. Conceicao ha rilanciato Tomori, ma ha lasciato in panchina l’ex Salisburgo, al quale adesso si chiede una grande partita in Champions League, per conquistare i tre punti e magari per essere venduto a più di 20 milioni di euro.