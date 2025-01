Dice addio al Milan: se ne va al Bayern Monaco

Colpo di scena nel mercato rossonero: il club di Via Aldo Rossi lo saluta, addio al Milan per firmare con il Bayern Monaco

Il tempo delle scuse è finito: il Milan sta vivendo un incubo dal quale non riesce proprio a svegliarsi. La vittoria in Supercoppa aveva illuso su una possibile cura istantanea confezionata in tempi record da mister Conceicao: non è stato così.

Il campo, recentemente, porta quasi esclusivamente brutte notizie. Il tracollo contro la Juventus è certamente una di queste ma nel frattempo le attenzioni della dirigenza di Via Aldo Rossi non possono che ritrovarsi nel calciomercato, in quelle che già entro fine gennaio potrebbero essere le occasioni da cogliere al volo.

Non tanto Marcus Rashford, forse Joao Felix, sicuramente Kyle Walker. Il Milan va avanti, progetta, programma. Ma nel frattempo uno dei sogni di mercato da mesi cerchiato in rosso sul taccuino di Moncada e Ibrahimovic, potrebbe sfumare una volta per tutte. C’è il Bayern Monaco a ‘minacciare’ il club rossonero.

Addio Milan: il Bayern lo scippa ai rossoneri

Il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ non riferisce buone notizie per il mercato rossonero. Perché uno dei sogni di mercato del Milan che da mesi sta valutando l’assalto per un grande rinforzo in difesa, potrebbe sfumare definitivamente. Si parla di Cristhian Mosquera.

Il gioiello di proprietà del Valencia, con cui rimane sotto contratto fino all’estate 2026, sembra allontanarsi ogni giorno di più dal rinnovo. L’entourage di Mosquera ha richiesto l’inserimento di una clausola rescissoria da 25 milioni di euro per prolungare, in modo da ‘liberarsi’ più facilmente del vincolo contrattuale la prossima estate. A tal proposito Atletico Madrid ma soprattutto il Milan ci hanno pensato con forza fino a questo momento, pianificando l’assalto nelle prossime settimane. Tutto questo, però, potrebbe presto cambiare.

Perché adesso anche il Bayern Monaco, affascinato dalle prestazioni del 20enne spagnolo ma di origini colombiane, si è fatto avanti. Il lavoro di Mosquera agli ordini di Ruben Baraja, nonostante una stagione disastrosa, è stato encomiabile. È diventato un punto fermo nonostante la giovane età, attestandosi tra i migliori in campo settimana dopo settimana nonostante le prestazioni deludenti della squadra.

Il classe 2004 ha collezionato 22 presenze e 1904′ in campo col Valencia, tra campionato e coppe. Adesso il club spagnolo è chiamato a prendere una decisione definitiva sul suo futuro, con l’opzione Bayern Monaco destinata a diventare rovente. Con buona pace del Milan che, da giugno, riprenderà la ricerca ad almeno un nuovo centrale da consegnare a Conceicao o a chi eventualmente rimpiazzare il tecnico portoghese.