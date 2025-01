Il Milan aiuta i rivali: l’annuncio gela i tifosi

Tra i tifosi del Milan c’è preoccupazione sia per quello che è il rendimento della squadra in campo sia per alcune operazioni di mercato che non convincono a pieno.

Il ko arrivato in casa della Juventus rischia di compromettere in maniera definitiva la rincorsa del Milan ad un posto nella prossima Champions League, obiettivo minimo sia dal punto di vista sportivo che economico.

I rossoneri sono alla ricerca di rinforzi da regalare a Sergio Conceicao in vista della seconda e decisiva seconda parte di stagione dove la squadra si giocherà molto di una stagione che, Supercoppa a parte, ha regalato molte più delusioni che soddisfazioni. Nelle ultime ore, a preoccupare i tifosi del Milan, è una trattativa di calciomercato che rischia di andare a rinforzare in maniera netta una rivale con i rossoneri che potrebbero lasciar partire una delle colonne dello scudetto vinto nel 2022.

Milan, tifosi preoccupati per un’operazione di mercato

Il giornalista sportivo e conduttore televisivo Fabio Ravezzani ha parlato su X commentando il possibile passaggio di Tomori alla Juventus con i bianconeri pronti a mettere sul piatto un’offerta tra i 25 ed i 30 milioni di euro. Un’operazione che Ravezzani vede a rischio per i rossoneri che potrebbero andare a rinforzare ulteriormente una diretta rivale.

Fabio Ravezzani si è così espresso: “Non sono un fan scatenato di Tomori. Mi sembra spesso distratto, anche se molto rapido in chiusura. Piuttosto mi chiedo: il Milan è certo di prendere uno migliore di lui? E ancora: perché aiutare ancora una concorrente? I soldi da soli non giustificano sempre tutto”. Diversi tifosi del Milan vorrebbero evitare una nuova cessione alla Juve soprattutto dopo quanto accaduto con Pierre Kalulu.

Il difensore francese è letteralmente rinato agli ordini di Thiago Motta risultando un perno della formazione bianconera e tornando ad essere decisivo come accaduto in passato con la maglia del Milan. Un rischio che i tifosi del Milan non vorrebbero correre con Fikayo Tomori che appare essere in uscita dal Milan nel caso in cui dovesse giungere l’offerta giusta.

La dirigenza sta lavorando anche su altri tavoli per quello che riguarda il difensore inglese che è finito nel mirino anche di altre squadre, in particolare in Premier League. Aston Villa e Tottenham hanno preso i primi contatti con i rossoneri per parlare dell’ex Chelsea che potrebbe partire per andare a finanziare il colpo Walker, in arrivo a Milanello dal Manchester City.