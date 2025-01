Il Milan lo cede in prestito in Italia, il bomber pronto a salutarlo

Possibile cessione in Italia per il Milan oltre a quella di Tomori alla Juventus: il giocatore è stato proposto, i dettagli

Il Milan sta trovando molte difficoltà in questo calciomercato di gennaio. Ci si aspettava qualcosa più soprattutto in entrata ma la dirigenza sembra essere arrivata a questa sessione completamente impreparata, nonostante i problemi della rosa siano palesi da tempi non sospetti. Alle solite lacune si sono aggiunti anche gli infortuni, che stanno costringendo Sergio Conceicao a schierare giocatori fuori ruolo o a puntare sulle riserve.

Nessuna novità anche per quanto riguarda il calciomercato in uscita. Sono ore molto calde per la possibile uscita di Tomori, nonostante il segnale piuttosto chiaro di Conceicao che lo ha sempre schierato titolare da quando è arrivato. Ma la situazione è ancora più assurda se ci pensa che la squadra con la quale si sta trattando è la Juventus, cioè una diretta concorrente per la Champions League. Dopo Kalulu, la dirigenza rossonera sta ben pensando di rinforzare ulteriormente un avversaria.

Dal Milan alla Serie B, cessione più vicina

Oltre a Tomori, il Milan potrebbe fare altre operazioni in uscita. C’è attesa per una possibile offerta dalla Premier League per Samuel Chukwueze, sempre più in difficoltà al Milan: dopo un anno e mezzo in rossonero, le sue difficoltà sono ancora piuttosto palesi e potrebbe essere la soluzione migliore per lui stesso andare a giocare altrove, magari all’Aston Villa dove ritroverebbe Unai Emery come allenatore.

Ci sono poi le cessioni minori e a queste potrebbe aggiungersi Marko Lazetic, una delle tante meteore passate da Milanello negli ultimi anni. Uno dei pochi errori di Paolo Maldini (ma probabilmente suggerito dall’area scout, capitanata all’epoca da Geoffrey Moncada, attuale direttore tecnico del Milan) dei suoi anni da dirigente rossonero. L’attaccante sembrava poter essere un buon investimento per il futuro ma invece non è mai riuscito ad esprimersi.

Le ultime stagioni le ha trascorse in prestito un po’ ovunque in Europa ma è sempre rientrato alla base. Al momento gioca in patria, in Serbia, al Backa Topola ma potrebbe molto presto rientrare alla base. Il Milan, come riportato da Nicolò Schira, lo ha offerto a varie squadre in Italia e fra queste c’è anche il Bari, che però non ha ancora dato una risposta perché non è del tutto convinto. La squadra pugliese, infatti, sta riflettendo su questa possibilità ma non lo considera ad oggi un obiettivo.