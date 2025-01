@ML – Milan-Girona, è rientrato in gruppo ma c’è ancora un dubbio: le ultime

Come stanno Pulisic e Morata in vista di Milan-Girona, partita di Champions League in programma nella giornata di mercoledì

Il Milan lavora a Milanello per preparare subito le prossime partite. Non c’è tempo per i rimpianti per la brutta serata di Torino contro la Juventus: è il caso di guardare avanti e di proiettarsi subito verso il Girona, partita in programma mercoledì sera e decisiva per il passaggio del turno in Champions League. Mancano due partite alla fine: dopo il match con gli spagnoli, c’è la Dinamo Zagabria in trasferta e con due successi il Milan sarà molto probabilmente agli ottavi di finale direttamente.

Non è però una situazione semplice e il Girona, seppur in grossa difficoltà rispetto alla splendida passata stagione, è un avversario da non sottovalutare, soprattutto in un momento così complicato dal punto di vista psicologico. Sergio Conceicao si è assunto le responsabilità di tutto ma il suo messaggio al gruppo è piuttosto chiaro e ha ricordato quello di Fonseca dopo la Stella Rossa. In più, l’allenatore deve fare i conti con gli infortuni. A proposito, ecco le ultime da Milanello sulle condizioni di Morata e Pulisic.

Milan-Girona, le ultime su Pulisic e Morata

I due giocatori si sono infortunati nella trasferta di Como della scorsa settimana. Per fortuna, per entrambi non risultano lesioni, questo significa che si tratta di problemi di poco conto. Problemi che comunque hanno portato Conceicao a non rischiare Pulisic nella partita contro la Juventus e la sua assenza si è sentita parecchio. Ora il tecnico e i tifosi incrociano le dita per un suo rientro per la Champions League ma il dubbio anche oggi resta.

Come ieri, l’americano ha svolto ancora lavoro personalizzato. Domani, giornata di vigilia, si avrà un quadro più chiaro della situazione sulle sue condizioni e sulla possibile convocazione per il Girona. Conceicao spera di averlo almeno per la panchina ma il diktat è piuttosto chiaro: non si rischia. Nessun problema invece per Alvaro Morata, che è rientrato oggi in gruppo ed è quindi disponibile per la partita di mercoledì. Un rientro importante viste le difficoltà di Abraham.

Fra gli infortunati c’è ancora Samuel Chukwueze, che si è allenato a parte anche oggi e il recupero sembra piuttosto lontano. Si pensava ad un suo possibile rientro in questa settimana ma forse servirà più tempo. Per lui si parla anche di una possibile sessione in questi ultimi dieci giorni di mercato: il Milan spera in un’offerta dalla Premier League da almeno 20 milioni per lasciarlo partire, ma per adesso non c’è niente di concreto.