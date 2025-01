Addio al Milan, 35 milioni in cassa: è praticamente tutto fatto

Tempo di cessioni in casa Milan con il club intenzionato a cambiare molto della rosa presente al momento per poi reinvestire e migliorare l’organico.

Il ko contro la Juventus rischia di compromettere la rincorsa del Milan ad un posto nella prossima Champions League considerato anche il fatto che la Lazio continua a inanellare buoni risultati.

La qualificazione alla prossima Champions League è fondamentale per i rossoneri anche dal punto di vista economico. Non entrare nella maggiore competizione continentale potrebbe portare la società a salutare diversi pezzi pregiati della rosa o cercare di fare cassa andando a cedere molti calciatori. Nel frattempo il club sembra essere vicino dal mettere in cassa una somma intorno ai 35 milioni di euro che deriverà dall’addio a titolo definitivo di tre giocatori che in questo momento sono in prestito in altre squadre di Serie A.

Milan, 35 milioni di euro in arrivo dal mercato: i rossoneri fanno cassa

Pierre Kalulu, Tommaso Pobega e Yacine Adli sembrano essere destinati ad essere riscattati rispettivamente da Juventus, Bologna e Fiorentina. Tutti hanno salutato Milanello la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto ed i club sembrano intenzionati a trattenerli a titolo definitivo.

Non ci sono dubbi per quello che riguarda il difensore francese. Pierre Kalulu si è subito imposto alla Juventus diventando una colonna della squadra di Thiago Motta che lo schiera sempre titolare al centro della retroguardia bianconera. La Juve dovrà versare nelle casse dei rossoneri una somma intorno ai 14 milioni di euro più 3 di bonus che potrebbero essere facilmente raggiungibili.

Tommaso Pobega sta vivendo una stagione di alti e bassi a Bologna con due espulsioni che pesano moltissimo sul borsino del centrocampista classe 1999. Vincenzo Italiano lo ritiene però una pedina importante per il suo scacchiere ed ha tutta l’intenzione di continuare a lavorare con lui anche la prossima stagione. I rossoblu dovrebbero sborsare una somma intorno ai 12 milioni di euro per tenerlo sotto le due torri ma è probabile che si arrivi ad un accordo sulla base di 10 milioni.

Verso l’addio a titolo definitivo anche Yacine Adli. Il centrocampista classe 2000 sta vivendo una buona stagione con la maglia della Fiorentina fatta eccezione per le ultime settimane che hanno messo in mostra un calo dei risultati da parte della squadra viola. I toscani sono però soddisfatti del rendimento dell’ex Bordeaux che, a fronte di 10 milioni di euro dovrebbe restare agli ordini di Raffaele Palladino.