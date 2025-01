Addio Milan: ufficiale la risoluzione del contratto

Il club rossonero ha annunciato il divorzio definitivo con un calciatore ormai fuori dai piani da tempo.

In questa sessione invernale del calciomercato il Milan ha più operazioni da dover fare tra entrate e uscite. Nella lista dei calciatori di cui liberarsi c’erano certamente Fodé Ballo-Touré e Divock Origi.

La dirigenza rossonera ha cercato di cedere entrambi durante la scorsa estate, ma incredibilmente hanno rifiutato qualsiasi offerta. Hanno preferito rimanere a Milano, pur consapevoli che sarebbero rimasti fuori dalle liste Serie A e Champions League, con l’unica possibilità di giocare in Serie C con l’Under 23. Hanno scelto di restare a guardare, invece di cercare di rilanciarsi altrove.

Calciomercato Milan, finalmente annunciata la partenza

Se Origi ha un contratto che scade a giugno 2026 e uno stipendio di circa 4 milioni di euro netti annui, invece Ballo-Touré aveva un accordo in scadenza a giugno 2025 e un ingaggio netto da circa un milione. Poco fa è arrivato un comunicato ufficiale importante.

Il club rossonero ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto di Ballo-Touré, ora libero di trovarsi un’altra sistemazione. Evidentemente, non è stata trovata una soluzione diversa per farlo partire in queste settimane, quindi le parti sono arrivate a questo tipo di accordo. Probabilmente il Milan ha versato al giocatore la restante parte dello stipendio pur di liberarsene immediatamente.

Ballo-Touré era arrivato in Italia nel mercato estivo 2021 per 5,4 milioni. Alla squadra serviva un vice di Theo Hernandez e la dirigenza decise di puntare sul terzino che allora militava nel Monaco. In maglia rossonera ha collezionato un totale di 20 presenze e un gol, facendo parte anche della squadra che ha vinto lo Scudetto nel maggio 2022. Non ha mai particolarmente convinto con le sue prestazioni, infatti negli ultimi due anni il Milan ha cercato ripetutamente di cederlo.

Nella scorsa stagione era stato prestato al Fulham, dove però ha avuto poco spazio e non è riuscito a emergere. Rientrato a Milano, ha rifiutato le offerte che gli sono arrivate e ha trascorso questi mesi collezionando solo qualche presenza in Serie C con il Milan Futuro. Vedremo quale sarà la prossima tappa della sua carriera.