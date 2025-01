Conceicao cambia il Milan: possibile novità contro il Girona, i dettagli

La probabile formazione del Milan contro il Girona per la settimana giornata di Champions League, ecco le scelte di Conceicao

Il Milan torna subito in campo per la Champions League e contro si ritroverà il Girona. Si tratta della settima e quindi della penultima giornata della competizione europea e i rossoneri hanno una grossa opportunità: in caso di vittoria, sarebbe ancora più vicina la qualificazione agli ottavi senza passare dai Play Off. Sergio Conceicao conosce l’importanza della gara e in conferenza stampa ha cercato di scuotere l’ambiente con parole molto forti anche nei confronti dei tifosi.

L’allenatore è rimasto un po’ deluso per l’atteggiamento della squadra nel secondo tempo di Torino contro la Juve e adesso si aspetta una reazione. Nel match di domani c’è tutto da perdere e per questo non sono concessi passi falsi. Il tecnico però deve fare ancora i conti con problemi di formazione dovuti a infortuni e squalifiche. Per la partita di domani, ad esempio, ci sono solo due difensori disponibili: Gabbia e Pavlovic, perché Thiaw è infortunato e Tomori squalificato.

Milan-Girona, Conceicao cambia modulo?

Conceicao in conferenza stampa ha parlato di Pavlovic, che sembra poter lasciare il Milan già in questa sessione di gennaio, e non ha escluso che al suo posto possa giocare un centrocampista. Molto probabilmente si tratta di una battuta o comunque di una frase di circostanza per mettere un po’ di dubbio agli avversari, ma è molto probabile che il serbo sarà in campo al fianco di Gabbia, con Emerson Royal (anche lui potrebbe essere alla sua ultima partita) e Theo Hernandez ai lati.

In porta Mike Maignan, che aveva accusato un piccolo problema con la Juventus ma per fortuna tutto rientrato. A centrocampo non ci sono alternative: Fofana e Reijnders. Attenzione ad un possibile cambio di struttura: il Milan infatti potrebbe giocare con le due punte e quindi puntare sul classico 4-4-2 di Conceicao. Se così fosse, Musah potrebbe fare l’esterno a destra e Leao a sinistra, con Abraham e Morata punte.

Se invece Conceicao dovesse confermare il 4-3-3, potremmo vedere ancora Bennacer al posto di Abraham, così da comporre il centrocampo visto anche nelle ultime uscite ma che non ha per niente convinto. L’algerino non è ancora in grandi condizioni, ecco perché la sua presenza è comunque in dubbio. Sono questi comunque i giocatori che dovrebbero scendere in campo anche perché di alternative non ce ne sono. La panchina sarà piena di ragazzi giovani, in attesa di un aiuto da parte della società sul mercato.