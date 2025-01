Di tutto per il Milan, il gesto che fa impazzire i tifosi rossoneri

Un calciatore ha grande voglia di vestire la maglia rossonera ed è anche pronto a fare un piccolo “sacrificio” pur di trasferirsi a Milano: ecco le ultime notizie.

Il Milan deve cercare di accelerare il proprio calciomercato invernale, il tempo stringe. Sia in entrata che in uscita è necessario muoversi nel modo giusto per consegnare a Sergio Conceicao una squadra migliorata dopo il 3 febbraio, giorno in cui scade la sessione.

Il piano della dirigenza è quello di fare qualcosa in ogni reparto, dato che ci sono delle esigenze ben chiare. Per quanto riguarda la difesa, sembra ormai essere stato deciso l’obiettivo su cui puntare: Kyle Walker. Nei giorni scorsi i contatti con il giocatore sono andati avanti positivamente e le parti hanno raggiunto un accordo. Adesso si tratta di ottenere il via libera dal Manchester City.

Vuole il Milan, pronto il “sacrificio”: le ultime news

Walker non è più giovanissimo, compirà 35 anni a maggio, e proprio il fattore età è quello che preoccupa maggiormente numerosi tifosi. Tuttavia, il Milan è convinto che l’inglese sia ancora nella condizione fisica e motivazionale per potersi esprimere a grandi livelli. Ha grande esperienza e doti da leader, aspetti fondamentali per Sergio Conceicao.

L’allenatore portoghese ha sottolineato che nella squadra ci sono problemi di mentalità e voglia, molto gravi per un club che si chiama Milan. Per questo è necessario intervenire sul calciomercato, prendendo due-tre calciatori che sappiano alzare il livello già in allenamento, trascinando i compagni a fare meglio rispetto a quanto fatto finora. Le prestazioni sono state troppo altalenanti in questi mesi e bisogna cambiare marcia.

Walker può rivelarsi una mossa azzeccata. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, il calciatore vorrebbe esserci domenica per Milan-Parma. Se il Manchester City non dovesse corrispondergli una buonuscita, lui per facilitare il trasferimento al Milan sarebbe pronto a rinunciare a circa un milione di euro dello stipendio che percepirà fino a giugno.

L’operazione tra i club dovrebbe avvenire sulla base di un prestito oneroso (circa un milione) con diritto di riscatto (circa 5 milioni). Le parti sono in contatto costante e si spera di arrivare presto alla fumata bianca. Nel frattempo, sono emersi anche rumors sulla possibilità che Emerson Royal lasci il Milan e quindi fare spazio anche in lista a Walker. Il Galatasaray sta provando a portarlo in Turchia in prestito oneroso con diritto di riscatto.