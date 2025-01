Milan, affare low cost in difesa: assalto in casa PSG

Il Milan pensa ad un altro acquisto low-cost in stile Walker: il giocatore è pronto a lasciare il Psg a giugno, i dettagli

Mancano poco più di dieci giorni alla fine del calciomercato di gennaio. Il Milan per adesso non ha ancora fatto operazioni in entrata né in uscita ma questa settimana qualcosa dovrebbe succedere. In attesa di capire come andrà a finire la questione Tomori, sul quale la Juventus sembra aver mollato la presa nelle ultime ore (Kelly del Newcastle e Veiga del Chelsea gli ultimi nomi), i rossoneri potrebbero chiudere nelle prossime ore per l’acquisto di Kyle Walker dal Manchester City.

Il terzino inglese ha deciso di lasciare i Citizens come annunciato da Pep Guardiola la scorsa settimana: il Milan ha subito avviato i contatti con lui e il suo entourage per arrivare ad un accordo. Siamo alle battute finali e a breve è previsto il via libera del Manchester City, che dovrebbe accettare la proposta di prestito con diritto di riscatto. Un reparto, quello della difesa, che ha bisogno di un restyling anche in vista dell’estate: c’è un altro nome che potrebbe diventare un’idea concreta nei prossimi mesi.

Dal Psg al Milan, l’ultima idea per la difesa

Walker è un acquisto importante perché porta al Milan un po’ di mentalità e di atteggiamento giusto ma da solo di certo non basta. Per certi versi, il suo arrivo ricorda quello di Kjaer e di Ibrahimovic nel gennaio del 2021, entrambi decisivi per i traguardi successivi della squadra in Serie A e in Champions League. Fare un altro colpo del genere adesso è difficile ma a giugno ci sono altre opportunità da cogliere.

Fra queste c’è Presnel Kimpembe del Paris Saint-Germain, in scadenza di contratto a giugno 2026 ma mai utilizzato in questa stagione da Luis Enrique. La sua ultima partita ufficiale risale addirittura a febbraio 2023, un’assenza lunghissima dovuta a gravi infortuni (fra cui la lacerazione del tendine d’Achille) e altri problemi. Da ottobre si allena con il Psg ma nonostante questo non ha ancora avuto modo di giocare. Prima o poi tornerà, lui stesso ha annunciato che presto sarà di nuovo in campo.

Ma è molto probabile che la sua avventura a Parigi è ormai giunta alla fine quando manca un anno alla scadenza del contratto. Si potrebbe anche arrivare ad un accordo per una separazione a costo zero. A 30 anni da compiere, il Milan potrebbe pensare a lui come colpo low-cost per la difesa sempre nell’ottica di un acquisto di esperienza e mentalità. Sono però da valutare le sue condizioni fisiche e per questo è importante monitorare cosa accadrà da qui a giugno.