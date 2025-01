Milan-Monza, arriva il via libera al giocatore

Milan e Monza sono pronte a formalizzare l’affare, con il trasferimento del calciatore. Manca l’ultimo oro per la fumata bianca

Sono sempre più fitti i contatti tra il Milan e il Monza. Il club brianzolo con Adriano Galliani sta fiutando diversi affari. Il Diavolo, d’altronde, è pronto a cedere diversi esuberi e molti di questi interessano ai biancorossi, che sono a caccia di rinforzi per migliorare la rosa per provare in tutti i modi a salvarsi.

Nei giorni scorsi si sono fatti soprattutto i nomi di Divock Origi e Fode Ballo-Toure. La trattativa per i due giocatori non è però ancora decollata. Nel frattempo il Milan ha trovato l’accordo con il terzino per la risoluzione del contratto che lo legava ai rossoneri fino al 30 giugno del 2025. Il Monza potrà dunque accordarsi con il calciatore senza dover trattare con il Diavolo. Per quanto riguarda l’attaccante serve fare i conti con il suo pesante ingaggio, da ben quattro milioni di euro netti a stagione.

Calciomercato Milan, il Monza in pressing per l’attaccante: il punto della situazione

Il Monza e Adriano Galliani stanno così guardando altrove. L’idea, di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi, di più facile realizzazione, è quella legata a Luka Jovic, che ha un contratto decisamente più leggero da 2,5 milioni di euro netti a stagione.

Il Milan ha già dato via libera al suo passaggio in Brianza, ma non è ancora arrivato l’ok del calciatore. Come abbiamo spesso scritto su MilanLive.it, il giocatore è sempre stato poco propenso a fare le valigie. Il rischio, dunque, è che il serbo alla fine resti in rossonero fino al termine della stagione. Su Jovic c’è da registrare l’interesse da parte di Sivigia e Monaco, oltre che di club arabi, ma al momento appare tutto fermo.

Attenzione, poi, per il Monza ad un’altra soluzione, quella legata a Noah Okafor. Oggi il giocatore preferirebbe altre destinazioni, ma a fine mercato, sapendo di rischiare di essere fatto ‘fuori’ dal Diavolo, potrebbe accettare il trasferimento alla vicina Monza.

I due club, inoltre, non va dimenticato, sono in continuo contatto anche per Bondo, che potrebbe approdare in rossonero per rafforzare il centrocampo. I brianzoli lo valutano circa 13 milioni di euro, ma c’è da fare i conti con la concorrenza di diversi club come l’Atalanta e l’Inter, che lo stanno seguendo davvero da tempo.