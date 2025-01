Strada spianata per Theo Hernandez: nuova squadra in estate

Aria di addio per Theo Hernandez, nuove voci di mercato sul terzino del Milan: ritorno alla carica di un top club per lui

Il rendimento tremendamente altalenante del Milan di questa stagione segue quello dei suoi uomini migliori in campo. Quando i calciatori con il tasso tecnico più elevato riescono a rendere in maniera congrua al loro livello, la squadra gira e può imporsi anche con avversari di alto profilo. Diversamente, i rossoneri si esprimono in maniera poco brillante, andando incontro a passi falsi anche fragorosi. Theo Hernandez è il termometro perfetto di questa situazione.

Una stagione fin qui tutt’altro che esaltante per il laterale francese, che spesso è stato sotto tono. Alcuni lampi ci sono stati e lo abbiamo visto recentemente. La miglior versione di Theo Hernandez ha inciso nella vittoria in Supercoppa, il suo ritorno al gol in campionato ha propiziato quella con il Como. Ma subito dopo, il francese e i suoi compagni sono incappati nel brutto ko con la Juventus, al termine di una delle prestazioni peggiori dell’annata.

L’assenza di continuità è il peccato più grave del Milan di quest’anno, anche Conceicao ha richiamato la squadra a una maggiore concentrazione ma l’impressione è che il suo lavoro sarà lungo e faticoso. Per quanto concerne Theo Hernandez, influiscono, senza alcun dubbio, le voci di mercato, nonostante di recente le ultime notizie sembrassero portare una schiarita sul fronte del rinnovo di contratto. Le prossime settimane saranno cruciali per lui e per il Diavolo, la sensazione è che l’addio sia una eventualità tutt’altro che remota. Anzi, i rumours recano già quale potrebbe essere la prossima squadra di Theo Hernandez.

Milan, Theo Hernandez torna nel mirino del Real Madrid: l’indizio

Non è un mistero che il Real Madrid abbia pensato spesso a un suo ritorno. Gli scenari vanno adesso con decisione verso un nuovo assalto dei ‘Blancos’ al giocatore, stando a quanto viene riportato in Spagna.

Il portale ‘Todofichajes.com’ spiega infatti come l’obiettivo principale del Real Madrid per la fascia sinistra, Alphonso Davies, sia a un passo dal rinnovo con il Bayern Monaco. A questo punto, l’alternativa naturale per gli spagnoli sarebbe proprio Theo Hernandez, fidando nel fatto che invece il francese non abbia ancora rinnovato con il Milan. Situazione delicatissima, che può dire molto del prossimo futuro del Diavolo quanto a prospettive complessive.