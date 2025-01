Gimenez-Milan, via libera al grande bomber: la scelta è presa

Il Milan pensa a Santiago Gimenez. Ecco perché il centravanti è il preferito del Diavolo: il punto della situazione

Al 22 di gennaio il calciomercato del Milan continua ad essere fermo e la casella acquisti a restare vuota, come d’altronde, quella relativa alle cessioni. Nella giornata di ieri si è registrato l’addio di Fode Ballo-Toure, che ha rescisso il proprio contratto con il Diavolo. Nel frattempo si aspetta l’arrivo di Kyle Walker, ancora in Inghilterra per qualche problema di natura burocratica.

Poi all’orizzonte tanti nomi per via delle molte necessità del Milan, che ha bisogno anche di un centrocampista e di un attaccante. Nelle ultime ore si sta parlando sempre più con insistenza della possibilità di acquistare fin da subito un centravanti e il nome tornato in ballo è quello di Santiago Gimenez.

Non certo un profilo nuovo dalle parti di via Aldo Rossi: l’entourage del calciatore è stato più volte avvistato a Casa Milan e poche settimane fa è stato lo stesso attaccante ad uscire allo scoperto e ad aprire all’approdo al Diavolo. Il suo nome continua ad essere così in cima alla lista dei desideri del club rossonero: il calciatore ha ancora un costo accessibile e non del tutto fuori mercato come accade spesso con i centravanti. Servono 40 milioni, quei 40 milioni che il Diavolo era disposto (così è stato detto dal club) a sborsare per Zirkzee.

Milan-Gimenez, i motivi del sì

Basta mettere sul tavolo altri due nomi per capire perché Gimenez sia il prescelto: il suo stipendio non è certo paragonabile a quello di Dusan Vlahovic. Oggi il calciatore al Feyenoord guadagna meno di un milione di euro, con il Milan che si può permettersi anche di offrirgli il triplo. Il serbo, invece, ne percepisce ben 12 milioni in bianconero.

Un altro profilo di cui si parla tanto, ma è fuori portata è Benjamin Sesko. Il calciatore viene valutato più di 70 milioni di euro. Troppo alto il costo del cartellino per una società che non ha mai speso queste cifre. Bisogna poi aggiungere come i rapporti tra i due club non siano proprio idilliaci dopo l’affare Noah Okafor.

Oggi dunque, ancora più di ieri, Santiago Gimenez è il preferito del Milan. Un attaccante giovane (è un classe 2001), con passaporto italiano che in carriera ha sempre segnato. Quest’anno così sono 13 in 17 partite. La scorsa stagione furono 26 (anche 8 assist) in 41 gare. Nella 22/23, 28 in 50 match, per un totale di 67 reti in due stagioni e mezzo. Numeri importanti diversi dai quattro centravanti attualmente in rosa, Origi, Abraham, Jovic e Morata. Ecco, appunto, ancora in rosa…