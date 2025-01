Infortunio gravissimo, cambia immediatamente il mercato del Milan

Il giocatore ha chiuso la stagione dopo le rotture di crociato e menisco. Inevitabile il cambio di rotta sul mercato: il punto della situazione

Un bruttissimo infortunio può avere ripercussioni sul calciomercato del Milan di gennaio. La sessione invernale è fatta di opportunità e il Diavolo può venire in soccorso di una squadra che ha dovuto fare i conti con lo stop di un proprio calciatore, che ha chiuso la stagione per via delle rotture del crociato e del minisco.

Una tegola davvero pesante per il Lecce che ha perso per diversi mesi Filip Marchwiński. Il trequartista dei salentini ha subito un grave infortunio durante l’allenamento di sabato. Come fa sapere il club, Marchwiński sarà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni. Dopo una sola presenza in campionato, la sfortunata stagione del polacco classe 2002 è finita.

Il club salentino è così pronto a intervenire sul mercato per rimediare all’infortunio del fantasista. In estate il giocatore sembrava poter essere una pedina importante, ma neanche con Giampaolo ha trovato spazio. L’ex tecnico dei rossonero, però, aspetta, comunque, un rinforzo in avanti. Un trequartista che possa allungare la rosa degli attaccanti. Ecco così spuntare l’idea di bussare alla porta del Milan.

Dal Milan al Lecce: il giovane fantasista in Salento

Con l’infortunio di Filip Marchwiński può essere un giovane calciatore del Milan a sbarcare in Salento, per vestire la maglia del Lecce di Giampaolo. Il giovane trequartista, che potrebbe fare le valigie e lasciare il rossonero a gennaio, è Mattia Liberali.

Il calciatore è sceso in campo anche con il Milan dei grandi, grazie a Paulo Fonseca, che lo ha schierato titolare contro il Genoa. La sua prestazione non è stata certo negativa, ma sta faticando a trovare spazio nel Milan Futuro con Daniele Bonera, che gli ha preferito altri calciatori. Il fantasista brianzolo potrebbe così fare le valigie per giocare altrove. Giampaolo potrebbe essere un buon maestro per Liberali.

Il classe 1997, lo ricordiamo, ha un contratto in scadenza nel 2026. Ad oggi il Diavolo e il suo entourage non hanno trovato un accordo. Il suo futuro è così tutto da scrivere. Su di lui ci sono gli occhi di tante squadre del massimo campionato, come l’Atalanta, sempre attenta ai giovani talenti. Nei giorni scorsi Mattia Liberali si è affidato ad un nuovo procuratore.