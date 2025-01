Milan agli ottavi di Champions, basta il pari col Girona: ecco la combinazione

Ultime due sfide di Champions per il Milan che con una serie di incastri potrebbe strappare il pass diretto per gli ottavi di finale. Impresa non semplice ma ancora possibile: la situazione

È giunto il momento della verità per il Milan che scende in campo per il rush finale di Champions League. Un nuovo format che coinvolge la bellezza di 36 squadre e che dovrà ancora emettere svariati verdetti da qui alla conclusione della prima fase.

Al netto del Bologna già eliminato, le altre italiane restano in corsa ognuna con le proprie chance di approdare agli ottavi oppure di qualificarsi per lo spareggio. Uno spauracchio quest’ultimo che il Milan, calendario alla mano, vorrebbe provare ad evitare. Serviranno quindi risposte immediate da parte della truppa allenata da Sergio Conceiçao, che dopo il grande impatto iniziale con la vittoria della Supercoppa Italiana, ha visto un po’ affievolirsi l’ardore derivato dal cambiamento di guida tecnica.

I passi falsi in campionato contro Cagliari e Juventus hanno iniziato a far circolare qualche dubbio sul furore ritrovato da Leao e compagni, bocciati su tutta la linea soprattutto nel recente ko contro i bianconeri. La sfida di questa sera a San Siro contro il Girona si rivela quindi ancora più importante del previsto, e non solo per le sorti del percorso Champions del club meneghino. Il Milan infatti potrebbe costruire con le proprie mani un eventuale approdo agli ottavi di finale alla luce anche di un calendario tutt’altro che proibitivo che pone i rossoneri prima di fronte agli spagnoli questa sera a San Siro, e poi al cospetto della Dinamo Zagabria la prossima settimana per un gran finale che si preannuncia scoppiettante.

Milan tra Girona e Dinamo Zagabria: i risultati per gli ottavi di finale

Il primo step del ‘Diavolo’ è però rappresentato dal Girona, avversario di questa sera alle ore 21 a San Siro che in classifica ha messo a referto appena tre punti, frutto di una vittoria e ben cinque sconfitte.

Gli spagnoli sono quindi ostacolo alla portata, eppure potrebbe anche bastare un pari con i giusti incastri tra le gare odierne e quelle che chiuderanno questa prima fase di Champions con l’ottava giornata. Al netto di un calendario agevole, proiettandosi anche sui risultati possibili delle dirette rivali ai rossoneri potrebbe essere anche sufficiente un pareggio oggi, andando poi a vincere in maniera convincente con la Dinamo Zagabria.

Incastri alla mano, considerando soprattutto i risultati eventuali di squadre come Brest (che ha un calendario pesante), Arsenal, Lille e non solo, con qualche passo falso della concorrenza potrebbero anche bastare 4 punti da sommare ai 12 attuali per strappare il pass per gli ottavi di finale senza passare dagli spareggi.

Si tratta di uno scenario complesso visto che le squadre coinvolte restano molte, ma aritmeticamente ancora possibile. Al netto di tutto il Milan la gara di stasera contro il Girona ha comunque il dovere di vincerla per arrivare alla sfida con la Dinamo Zagabria con maggiore serenità e possibilità elevate di portare a casa un grande obiettivo.

Inoltre il sito della UEFA mette a disposizione una pagina apposita nella quale è possibile simulare tutti i risultati restanti a piacimento per creare eventuali incastri, andando a delineare la classifica finale di questa prima fase di torneo che ha rivoluzionato l’approccio alla Champions.