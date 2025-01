Attacco senza precedenti ad Hamilton, Ferrari indignata

Iniziata l’avventura di Hamilton in rosso: tanto entusiasmo sia a Maranello che sui social network.

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: lunedì 20 gennaio Lewis Hamilton è stato a Maranello per conoscere le persone che lavorano per la Ferrari e prendere così confidenza con il suo nuovo ambiente. Ovviamente, c’erano anche dei tifosi presenti per vederlo ed accoglierlo.

Le prime immagini del sette volte campione del mondo di F1 nel quartier generale ferrarista hanno fatto il giro del mondo rapidamente. Martedì è stata pubblicata la sua prima foto con addosso la tuta rossa e mercoledì 22 gennaio è stato il giorno del debutto al volante di una Ferrari F1. Sul circuito di Fiorano ha girato con la monoposto 2023, la SF-23. Tifosi presenti in delirio, lui non ha mancato di avvicinarsi per salutarli e ringraziarli.

Ferrari F1, tanto entusiasmo per Lewis Hamilton

A proposito di entusiasmo, sono state incredibili le reazioni sui social network ai vari contenuti pubblicati dalla Ferrari e da Hamilton su questi primi giorni insieme. Tanti like, tanti commenti, tante condivisioni. Era preventivabile, considerando che si tratta di un pilota leggendario e di una scuderia leggendaria.

La primissima foto di Lewis a Maranello davanti alla casa di Enzo Ferrari e accanto alla F40 ha conquistato un record: oltre 5 milioni di like. Mai nessun post Instagram legato alla Formula 1 aveva raggiunto un numero simile. Il precedente primato riguardava un’immagine di Lewis e Charles Leclerc con i rispettivi cani Roscoe e Leo: essa aveva raggiunto 4,1 milioni di like.

Su Reddit c’è anche chi ha messo in evidenza un simbolismo inerente il fatto che in quella foto di Hamilton a Maranello ci siano sette finestre della casa di Enzo Ferrari che sono aperte, mentre la porta è chiusa. Per qualcuno quelle sette finestre rappresenterebbero i sette titoli già conquistati dal pilota inglese, mentre la porta l’obiettivo di ottenere l’ottava corona iridata in F1.

È un caso che nell’immagine si vedano solo sette delle finestre dell’abitazione? O è stata una mossa di chi si occupa dei social media in Ferrari? Chissà, forse un giorno qualcuno dall’ambiente di Maranello fornirà una spiegazione. In ogni caso, a livello mediatico l’arrivo di Hamilton sta generando ciò che immaginavamo e probabilmente era anche quello che i vertici ferraristi cercavano.

Lewis non è solo un grande pilota, è anche una star che va oltre la F1 e che attira tante attenzioni. Può essere un “veicolo” anche per affari extra-sportivi.