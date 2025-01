Contratto in scadenza nel 2026, colpo Milan in Serie A per 15 milioni

Un Milan vivace sul mercato è al lavoro sia per trovare i rinforzi in questa sessione di trattative sia in vista della prossima stagione.

C’è un nome nuovo sulla lista dei desideri del Milan con i rossoneri che guardano in Serie A per sistemare la propria difesa in vista dell’estate.

Sono ore calde per il mercato del Milan che sta cercando di trovare i giusti profili da regalare a Sergio Conceicao in vista della seconda parte di stagione che vedrà la squadra protagonista sia nelle coppe che in campionato per cercare una difficile rimonta in classifica. Nelle ultime ore circola con insistenza un nome nuovo per la difesa del Milan del 2025/2026. Un giocatore della Serie A è finito sul taccuino di Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada che hanno preso i primi contatti per provare a chiudere la trattativa in estate.

Calciomercato Milan, colpo in Serie A: affare da 15 milioni di euro

Il Milan guarda in casa Bologna per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. L’ultima idea dei rossoneri è rappresentata da Jhon Lucumì con il centrale colombiano che piace molto alla dirigenza rossonera. Il centrale ha un contratto in scadenza nel giugno del 2026 con i rossoblu che vorrebbero circa 15 milioni di euro per il suo cartellino.

Jhon Lucumì sta vivendo un’ottima stagione agli ordini di Vincenzo Italiano con il colombiano che, dopo una stagione passata tra campo e panchina per via della presenza di Riccardo Calafiori in rosa, ha riconquistato il posto da titolare al Bologna. Classe 1998, Lucumì è finito nel mirino di diverse squadre con Real Madrid e Juventus che avevano messo nel mirino il giocatore per questa sessione di trattative.

Il Bologna non ha però nessuna intenzione di cedere il giocatore durante il mese di gennaio e attenderà la fine del campionato per valutare il destino del difensore centrale. Se non dovesse arrivare il rinnovo del contratto l’addio di Lucumì al Bologna diventerebbe inevitabile con i rossoblu che chiedono 15 milioni di euro.

L’idea del Milan è quella di proporre uno scambio di cartellini con Tommaso Pobega, centrocampista classe 1999 che in questo momento è in prestito al Bologna che potrebbe riscattarlo per una somma intorno ai 12 milioni di euro. Gli emiliani chiedono però uno sconto per tenere il giocatore sotto le due torri, volendo chiudere intorno ai 9 milioni per l’ex giocatore del Torino.