L’annuncio ribalta la Serie A: arriva Allegri, scelta fatta

Massimiliano Allegri è pronto a tornare in Serie A. La decisione in vista della prossima stagione: ecco come stanno le cose

Massimiliano Allegri non ha ancora trovato una squadra dalla quale ripartire dopo la separazione al termine della stagione con la Juventus. Il suo nome, però, continua ad essere accostate a diverse panchine. Negli ultimi giorni il tecnico toscano è stato dato per partente verso l’Arabia.

Si è scritto di un accordo con l’Al Ahli Club Company, chiaramente per tanti soldi. Si è parlato di un’offerta da 20 milioni di euro netti a stagione per due anni. Fino a questo momento, però, non sono arrivate conferme dirette né da parte del club né da parte dello stesso Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese nei mesi complicati che ha vissuto Paulo Fonseca è stato accostato anche alla panchina del Milan. Lo stesso è accaduto con la Roma, che ha già cambiato tre allenatori. Ma Allegri, che starebbe studiando l’inglese, fa gola anche in Premier League. Così il suo nome è stato fatto anche per il Tottenham e soprattutto per il West Ham.

Allegri torna in Serie A: “Non andrà in Arabia Saudita”

Oggi, però, come detto, nessun passo ufficiale e chi conosce bene Massimiliano Allegri sa che difficilmente ripartirà a stagione in corso, soprattutto con il mercato chiuso. Il tecnico livornese, che il prossimo 11 agosto compirà 58 anni, tornerà a mettersi in gioco a partire da questa estate.

Ma da dove? A cercare di fare chiarezza è stato ancora una volta, Giovanni Galeone, che conosce benissimo il toscano:“Posso assicurare che Max non andrà in Arabia, non credo proprio accada“, ha dichiarato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, smentendo in maniera netta quanto scritto negli ultimi giorni da molti organi di informazione.

Giovanni Galeone aggiunge inoltre la possibile squadra in cui potrebbe allenare Massimiliano Allegri: “Il prossimo anno potrebbe essere di nuovo in Italia, per la Roma ci sono pochi allenatori di alto livello che Ranieri da dirigente potrebbe portare in giallorosso ed Allegri è uno di quelli sul taccuino di Claudio. Thiago Motta? La panchina della Juventus è molto strana, sono arrivati tanti giocatori, e l’allenatore cambia molto i ruoli dei giocatori”. La Roma ripartirà da una nuova guida al termine della stagione. Negli ultimi giorni si è fatto anche il nome di Carlo Ancelotti.