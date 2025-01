Lo ha chiamato Pioli: è pronto a dire addio al Milan

Pioli potrebbe chiamarlo per portarlo con sé in Arabia Saudita: il giocatore è in uscita dal club rossonero, con l’offerta giusta può partire

Sono giorni molto caldi in casa Milan sia per questioni di campo che per il calciomercato. Ieri si è giocata la insidiosa partita contro il Girona in Champions League e adesso è già tempo di pensare alla prossima. I rossoneri scenderanno in campo già domenica per affrontare il Parma alle ore 12:30 di nuovo a San Siro, ed è una partita fondamentale per evitare di perdere altri punti e provare a rimanere almeno in scia per il quarto posto in classifica. La sconfitta con la Juventus ha rovinato un po’ tutto ma è ancora possibile.

E nel frattempo scorre il mercato. C’è grande attesa per il via libera di Kyle Walker dal Manchester City, che dovrebbe dire sì all’offerta di prestito con diritto di riscatto milanista. Molto probabilmente l’inglese andrà a prendere il posto di Emerson Royal, per il quale si stanno facendo avanti, un po’ a sorpresa, alcune offerte. Ma il brasiliano non è l’unico che potrebbe salutare in questi giorni: c’è un’altra clamorosa ipotesi che può prendere piede adesso o, più probabilmente, a giugno.

Dal Milan all’Arabia Saudita, ci pensa Pioli

Il Milan sembra a caccia di incasso per due motivi: per far fronte alla possibile mancata qualificazione in Champions League e, forse, per provare a fare un colpo importante in attacco in questa sessione. Santiago Gimenez del Feyenoord è entrato con forza nel mirino di Moncada e Furlani ma non è facile acquistarlo adesso. In ogni caso, i giocatori fuori dal progetto sono stati messi alla porta: Emerson Royal è fra questi, così come Pavlovic, e attenzione anche alla situazione Loftus-Cheek.

L’ex centrocampista del Chelsea in questa stagione sta facendo grossa fatica: quello di Fonseca non era un calcio adatto alle sue qualità, mentre con Conceicao potrebbe ritrovarsi ma purtroppo sta facendo i conti con problemi fisici. Si è infortunato nel mese di dicembre e adesso ha subito una ricaduta. Potrebbe rientrare nel giro di qualche settimana ma occhio a possibili offerte per lui. In particolar modo, potrebbe arrivare una chiamata dall’Arabia Saudita e da Stefano Pioli.

Con l’allenatore di Parma ha giocato la sua miglior stagione in carriera dal punto di vista del rendimento e dei numeri. L’ex milanista potrebbe quindi pensare di riportarlo alle sue dipendenze all’Al-Nassr, dove si è trasferito negli scorsi mesi. Il Milan è disposto a farlo partire ma solo di fronte ad un’offerta giusta: la valutazione di Loftus-Cheek è di 30 milioni, ma da qui a giugno, se le cose dovessero continuare ad andare male, potrebbe diminuire. Vedremo cosa accadrà in questa settimana che sembra molto calda.