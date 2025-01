Svolta Okafor: il Milan manda un messaggio al Lipsia

Il club rossonero protagonista con l’attaccante svizzero: ecco cosa è successo nel pomeriggio di giovedì 23 gennaio

E’ stato un inizio di anno alquanto complicato per Noah Okafor. L’attaccante svizzero, infortunatosi al polpaccio in occasione della sfida contro il Genoa dello scorso 15 dicembre, è stato per circa un mese in infermeria. Sergio Conceicao, di fatto, così non lo ha mai utilizzato ufficialmente.

In Arabia Saudita, a Riyad, per le due partite di Supercoppa Italiana, contro la Juventus di Thiago Motta e l’Inter di Simone Inzaghi, non era presente al pari di Samu Chukwueze. Entrambi, d’altronde, erano (e sono) due degli indiziati principali a fare le valigie in questo calciomercato di gennaio.

In realtà Okafor le valigie le aveva pure già fatte, volando in Germania, per legarsi al Lipsia, che aveva trovato un accordo con il Milan in prestito oneroso con diritto di riscatto vicino ai 25 milioni di euro. Dopo i controlli sanitari, il calciatore ha però fatto ritorno a Milano. L’ex Salisburgo, infatti, non è stato ritenuto pronto per giocare fin da subito.

Milan, riecco Okafor

Una decisione che ha chiaramente fatto infuriare il Milan, che considerava il calciatore guarito e pronto per scendere in campo. E’ passato qualche giorno da quel clamoroso dietrofront e ieri, finalmente, il giocatore è tornato tra i convocati per la sfida di Champions League contro il Girona. E’ rimasto in panchina, ma la sensazione è che a breve qualcosa potrebbe cambiare.

Nel pomeriggio nel frattempo, l’attaccante è stato protagonista sui social dopo tanto silenzio: “Sono tornato e mi sento pronto”. Ha affermato lo svizzero. Un messaggio forte e chiaro, indirizzato magari al Milan, magari ai possibili compratori. D’altronde il giocatore continua restare sul mercato e in caso di offerta congrua, il Diavolo è pronta a valutarla. In questi giorni sono stati effettuati dei sondaggi da parte di club italiani, ma anche tedeschi e di Premier League.

Il Milan, però, non può permettersi di mettere ai margini Noah Okafor. In caso di mancata cessione, lo svizzero, infatti, dovrà tornare utile alla causa, vista la mancanza di alternative in avanti. Al messaggio del calciatore su X è arrivata la risposta del Diavolo, che ha ritwittato, scrivendo: “Infortunato? NOah, definitivamente”, che sembra proprio una frecciatina al Lipsia. Okafor è dunque pronto per tornare a giocare