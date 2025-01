Tagliato fuori, scelta inevitabile del Milan

Il Milan è chiamato ad una importante decisione: il giocatore deve essere ceduto ma in ogni caso sarà tagliato fuori

Non senza soffrire, il Milan ha battuto il Girona in Champions League grazie alla rete di Rafael Leao ed è con più di un piede agli ottavi di finale del torneo senza passare dai Play Off. Basta vincere contro la Dinamo Zagabria, all’ultima giornata in programma fra una settimana, per riuscirci: sarebbe un traguardo straordinario considerando che tutto era iniziato con due brutte sconfitte contro Bayer Leverkusen e Liverpool. Grazie alla magica notte di Madrid, i rossoneri si sono regalati questa grande opportunità.

Intanto Sergio Conceicao è già al lavoro per preparare la partita contro il Parma di domenica alle 12:30 e, nel frattempo, attende rinforzi dal calciomercato. Il Milan sta facendo un serio tentativo per Santiago Gimenez del Feyenoord ma si parte da una richiesta di 40 milioni, forse troppi per una società che non hai mai speso più di 20 milioni per un cartellino. Non ci resta che attendere per capire se si farà o meno. Fatta, invece, per Kyle Walker, che sta per arrivare in Italia. Oggi sosterrà anche le visite mediche e firmerà il contratto.

Chi fa spazio a Walker, la scelta del Milan

In estate il Milan ha avuto un grosso problema legato alle liste, che ha reso il mercato più difficile. I rossoneri sono stati costretti a cedere giocatori come Kalulu e Saelemaekers, che sarebbero sicuramente tornati utili, per fare spazio ai nuovi acquisti. Problemi che il Milan ha tuttora per l’inserimento di Walker perché al momento non c’è uno slot disponibile nei 17 arruolabili. Qualcuno dovrà per forza fargli spazio e al momento i maggiori indiziati, legati anche alle notizie di mercato, sono due.

Escluso Pavlovic, che ha rifiutato il trasferimento al Fenerbahce e, almeno fino a giugno, resterà, il Milan ha due opzioni disponibili per l’ingresso di Walker. La prima è Emerson Royal, che sembra poter partire: Galatasaray, Fulham ed Everton sono le squadre che si sono mosse con maggior forza in queste ore per lui, ma l’infortunio contro il Girona rischia di essere un bel problema. In attesa degli esami, il brasiliano rischia quindi di restare. A quel punto il Milan deve per forza tagliare qualcun altro.

Il secondo indiziato, ad oggi il più probabile, è Luka Jovic. Lo abbiamo rivisto in campo contro la Juventus a Torino, non col Girona perché è fuori dalla lista. Il giocatore, che è rientrato da un lungo infortunio, non è nelle idee di Sergio Conceicao e la società sta cercando di piazzarlo altrove. Negli ultimi giorni si è aperta una possibilità Monza e c’è una trattativa in corso. Una sua uscita favorisce l’ingresso di Walker ma la sensazione è che, cessione o non cessione, sarà il serbo a fargli spazio.